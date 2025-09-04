Росія вночі атакувала Україну 112 дронами — скільки знешкодила ППО

Сили протиповітряної оборони України у ніч на 4 вересня знищили або подавили 84 російські БПЛА різних типів із 112 запущених.

ППО знешкодила 84 дрони РФ

У ніч на 4 вересня (із 19.30 3 вересня) противник атакував 112 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ Криму.

Звіт Повітряних сил ЗСУ

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито або подавлено 84 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих на 5 локаціях.