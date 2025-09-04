Россия ночью атаковала Украину 112 дронами — сколько обезвредила ПВО

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 4 сентября уничтожили или подавили 84 российских БПЛА разных типов из 112 запущенных.

ПВО обезвредила 84 дрона РФ

В ночь на 4 сентября (с 19.30 3 сентября) противник атаковал 112 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ВОТ Крыма.

Отчет Воздушных сил ВСУ

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбиты или подавлены 84 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 28 ударных БПЛА на 17 локациях, а также падение сбитых на 5 локациях.