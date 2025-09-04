Россия ночью атаковала Украину 112 дронами — сколько обезвредила ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Россия ночью атаковала Украину 112 дронами — сколько обезвредила ПВО

Воздушные Силы ВСУ
мобильная группа
Read in English
Читати українською

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 4 сентября уничтожили или подавили 84 российских БПЛА разных типов из 112 запущенных.

Главные тезисы

  • Силы противовоздушной обороны Украины успешно отразили атаку России.
  • Уничтожено или подавлено 84 российских беспилотника различных типов.
  • Вражеские дроны направлялись в различные города России, включая Курск, Брянск, Миллерово, Орел и другие.

ПВО обезвредила 84 дрона РФ

В ночь на 4 сентября (с 19.30 3 сентября) противник атаковал 112 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ВОТ Крыма.

Отчет Воздушных сил ВСУ

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбиты или подавлены 84 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 28 ударных БПЛА на 17 локациях, а также падение сбитых на 5 локациях.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 76 воздушных целей во время ночной атаки РФ по Украине
Воздушные Силы ВСУ
мобильная группа
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО Украины уничтожила в августе более 6300 дронов и ракет РФ
Воздушные Силы ВСУ
самолет
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО объявило результаты отражения новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Как отработала ПВО 2 сентября

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?