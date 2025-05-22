Росія вночі атакувала Україну понад 120 дронами — скільки збила ППО

У ніч на 22 травня російські терористи запустили проти України балістичну ракету "Іскандер-М" та 128 дронів. Внаслідок обстрілу постраждали чотири області.
Головні тези:
- Російські терористи атакували Україну балістичною ракетою “Іскандер-М” та 128 дронами у ніч на 22 травня.
- Повітряні сили України забезпечили відбиття атаки та знищили 112 дронів за допомогою протиповітряної оборони.
- Чотири українські області, зокрема Донецька, Харківська, Дніпропетровська та Миколаївська, постраждали від атаки.
Росія вночі атакувала Україну понад 120 дронами
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.
Згідно з даними Повітряних сил, цієї ночі росіяни атакували Україну:
балістичною ракетою "Іскандер-М" із району російського Таганрога;
128-ма безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed і безпілотниками-імітаторами із напрямків російських міст Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого кримського Чауда.
До відбиття повітряної атаки були залучені:
авіація;
зенітні ракетні війська;
підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем;
мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 11 ранку протиповітряній обороні (ППО) вдалось знешкодити загалом 112 дронів на сході, півночі, півдні й в центрі країни.
Серед них:
74 — збито вогневими засобами ураження;
38 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ без негативних наслідків.
Через обстріл постраждали:
Дніпропетровська;
Донецька;
Харківська;
Миколаївська області.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-