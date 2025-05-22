Росія вночі атакувала Україну понад 120 дронами — скільки збила ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вночі атакувала Україну понад 120 дронами — скільки збила ППО

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

У ніч на 22 травня російські терористи запустили проти України балістичну ракету "Іскандер-М" та 128 дронів. Внаслідок обстрілу постраждали чотири області.

Головні тези:

  • Російські терористи атакували Україну балістичною ракетою “Іскандер-М” та 128 дронами у ніч на 22 травня.
  • Повітряні сили України забезпечили відбиття атаки та знищили 112 дронів за допомогою протиповітряної оборони.
  • Чотири українські області, зокрема Донецька, Харківська, Дніпропетровська та Миколаївська, постраждали від атаки.

Росія вночі атакувала Україну понад 120 дронами

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Згідно з даними Повітряних сил, цієї ночі росіяни атакували Україну:

  • балістичною ракетою "Іскандер-М" із району російського Таганрога;

  • 128-ма безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed і безпілотниками-імітаторами із напрямків російських міст Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого кримського Чауда.

До відбиття повітряної атаки були залучені:

  • авіація;

  • зенітні ракетні війська;

  • підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем;

  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 11 ранку протиповітряній обороні (ППО) вдалось знешкодити загалом 112 дронів на сході, півночі, півдні й в центрі країни.

Серед них:

  • 74 — збито вогневими засобами ураження;

  • 38 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ без негативних наслідків.

Через обстріл постраждали:

  • Дніпропетровська;

  • Донецька;

  • Харківська;

  • Миколаївська області.

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