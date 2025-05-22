Россия ночью атаковала Украину более 120 дронами — сколько сбила ПВО

В ночь на 22 мая российские террористы запустили против Украины баллистическую ракету "Искандер-М" и 128 дронов. В результате обстрела пострадали четыре области.
Главные тезисы
- В ночь на 22 мая российские террористы атаковали Украину 128 дронами и ракетой Искандер-М.
- Противовоздушная оборона Украины успешно отразила атаку, сбив 112 дронов благодаря мерам обороны.
Россия ночью атаковала Украину свыше 120 дронами
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
Согласно данным Воздушных сил, этой ночью россияне атаковали Украину:
баллистической ракетой "Искандер-М" из района российского Таганрога;
128 беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed и беспилотниками-имитаторами по направлениям российских городов Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированного крымского Чауда.
К отражению воздушной атаки были вовлечены:
авиация;
зенитные ракетные войска;
подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем;
мобильные огневые группы сил обороны Украины.
По состоянию на 11 утра противовоздушной обороне (ПВО) удалось обезвредить всего 112 дронов на востоке, севере, юге и в центре страны.
Среди них:
74 — сбито огневыми средствами поражения;
38 — локационно потерянные/подавленные РЭБ без негативных последствий.
Из-за обстрелов пострадали:
Днепропетровская;
Донецкая;
Харьковская;
Николаевская область.
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