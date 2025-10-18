Росія вперше атакувала Лозову реактивною авіабомбою — пролетіла 130 км

Ввечері 18 жовтня, російські окупанти завдали удар КАБом по Лозовій, що на Харківщині. Це перший випадок, коли РФ вдарила авіабомбою по цьому місту.
Головні тези:
- Російська агресія: Лозова стала мішенню для реактивної авіабомби вперше.
- Постраждалі в результаті авіаудару: поранені та травмовані мешканці міста.
- Удар КАБом: атака по приватному житловому сектору зі значними матеріальними збитками.
Росія атакувала Лозову реактивною авіабомбою
Правоохоронці поінформували, що удар стався близько 17:40. Ворог атакував приватний житловий сектор, внаслідок чого були пошкоджені будинки та господарчі споруди.
Чоловік отримав поранення й травми, 80‑річна мешканка дістала гостру стресову реакцію. Наразі постраждалим надається необхідна медична допомога.
Також у дописі сказано, що попередньо ворог вдарив по місту КАБом, який випустив з тимчасово окупованої території України.
Триває встановлення її модифікації та дальності польоту. Це перший випадок застосування керованої авіабомби по м. Лозова.
Пізніше у прокуратурі уточнили, що це була реактивна авіабомба.
По місту Лозова було завдано удару керованою авіаційною бомбою нової модифікації — УМПБ-5Р (реактивного типу), яка подолала відстань орієнтовно 130 км.
