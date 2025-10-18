Росія вперше атакувала Лозову реактивною авіабомбою — пролетіла 130 км

Ввечері 18 жовтня, російські окупанти завдали удар КАБом по Лозовій, що на Харківщині. Це перший випадок, коли РФ вдарила авіабомбою по цьому місту.

Росія атакувала Лозову реактивною авіабомбою

Правоохоронці поінформували, що удар стався близько 17:40. Ворог атакував приватний житловий сектор, внаслідок чого були пошкоджені будинки та господарчі споруди.

За даними прокуратори, через обстріл постраждали п'ятеро людей, хоча раніше казали про шістьох постраждалих Поширити

Чоловік отримав поранення й травми, 80‑річна мешканка дістала гостру стресову реакцію. Наразі постраждалим надається необхідна медична допомога.

Також у дописі сказано, що попередньо ворог вдарив по місту КАБом, який випустив з тимчасово окупованої території України.

Триває встановлення її модифікації та дальності польоту. Це перший випадок застосування керованої авіабомби по м. Лозова.

Пізніше у прокуратурі уточнили, що це була реактивна авіабомба.