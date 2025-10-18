Росія завдала удару по Лозовій на Харківщині — є постраждалі

Російські окупанти ввечері 18 жовтня завдали удару по Лозовій, що у Харківській області. Внаслідок обстрілу зруйновано будинок, постраждали 6 людей.
Головні тези:
- Російські війська завдали удару по місту Лозова на Харківщині, зруйнували будинок та поранили 6 людей.
- До ліквідації наслідків авіаційного удару залучені рятувальники та офіцер-рятувальник громади.
Росія атакувала Лозову: є поранені
Російські війська сьогодні ввечері завдали удару по житловому сектору міста Лозова, що на Харківщині. Попередньо, постраждали 2 жінки. Пошкоджений приватний будинок, виникла пожежа.
Надзвичайники додали, що до ліквідації залучені рятувальники, а також офіцер-рятувальник громади.
Чим саме атакували росіяни, наразі невідомо. Однак близько години тому Повітряні сили ЗСУ попереджали про можливі пуски з ворожої авіації. Як відомо, ворог запускає з літаків авіабомби.
Внаслідок ворожого удару КАБ по Лозовій 47-річна та 77-річна жінки отримали вибухові травми та були шпиталізовані.
Ще четверо постраждалих отримали допомогу медиків на місці.
