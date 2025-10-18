Россия нанесла удар по Лозовой в Харьковской области — есть пострадавшие
Россия нанесла удар по Лозовой в Харьковской области — есть пострадавшие

Российские оккупанты вечером 18 октября нанесли удар по Лозовой в Харьковской области. В результате обстрела разрушен дом, пострадали 6 человек.

Главные тезисы

  • Российские войска атаковали город Лозовая в Харьковской области, результатом стали разрушения домов и ранения 6 человек.
  • Спасатели и офицеры были привлечены для ликвидации последствий атаки на Лозовую.
  • По предварительным данным, авиационный удар совершили российские воздушные силы, вызвавший взрывные травмы женщинам и другие пострадавшие.

Россия атаковала Лозовую: есть раненые

Российские войска сегодня вечером нанесли удар по жилому сектору города Лозовая Харьковской области. Предварительно пострадали 2 женщины. Поврежден частный дом, возник пожар.

Чрезвычайники добавили, что к ликвидации привлечены спасатели, а также офицер-спасатель общины.

Чем именно атаковали россияне, пока неизвестно. Однако около часа назад Воздушные силы ВСУ предупреждали о возможных запусках из вражеской авиации. Как известно, враг запускает с самолетов авиабомбу.

Мониторинговые каналы писали, что, по предварительным данным, на Лозовую прилетела модифицированная авиационная бомба.

Лозовая после удара РФ

В результате вражеского удара КАБ по Лозовой 47-летняя и 77-летняя женщины получили взрывные травмы и были госпитализированы.

Еще четверо пострадавших получили помощь медиков на месте.

