Внаслідок ракетного удару РФ по Лозовій є загиблі та поранені

Російська окупаційна армія 24 липня атакувала Харків і Лозову Харківської області, внаслідок чого загинули та поранені цивільні.
Головні тези:
- Російська окупаційна армія здійснила ракетний удар по місту Лозова на Харківщині.
- Унаслідок цього нападу загинули двоє чоловіків і ще чотири людини отримали поранення різної тяжкості.
- Госпіталізовані унаслідок цієї трагедії люди перебувають у середньо-тяжкому стані, інші отримали легкі травми.
Армія РФ завдала ракетного удару по Лозовій
За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, вдень ворог атакував інфраструктурний об’єкт у місті Лозова на Харківщині. Внаслідок ракетного удару постраждали чотири людини, ще двох людей наразі шукають.
Пізніше стало відомо про двох загиблих внаслідок ударів Росії по Лозовій
О 19.20 Синєгубов уточнив, що загинули двоє чоловіків віком 55 та 24 років.
4 людини постраждали: дві жінки віком 63 та 46, а також двоє чоловіків 57 та 53 років. Госпіталізовані у стані середньої тяжкості чоловік та жінка. Інші — без госпіталізації, стан — легкий.
Російські терористи скинули КАБ на Харків
О 16.45 24 липня стало відомо, що Харків атаковано керованою авіабомбою РФ.
О 17.50 кількість постраждалих збільшилася: відомо про трьох поранених цивільних чоловіків.
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