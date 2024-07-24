Внаслідок ракетного удару РФ по Лозовій є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Внаслідок ракетного удару РФ по Лозовій є загиблі та поранені

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харківщина

Російська окупаційна армія 24 липня атакувала Харків і Лозову Харківської області, внаслідок чого загинули та поранені цивільні.

Головні тези:

  • Російська окупаційна армія здійснила ракетний удар по місту Лозова на Харківщині.
  • Унаслідок цього нападу загинули двоє чоловіків і ще чотири людини отримали поранення різної тяжкості.
  • Госпіталізовані унаслідок цієї трагедії люди перебувають у середньо-тяжкому стані, інші отримали легкі травми.

Армія РФ завдала ракетного удару по Лозовій

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, вдень ворог атакував інфраструктурний об’єкт у місті Лозова на Харківщині. Внаслідок ракетного удару постраждали чотири людини, ще двох людей наразі шукають.

На жаль, з-під завалів вилучили одне тіло людини. Дані встановлюються.

Пізніше стало відомо про двох загиблих внаслідок ударів Росії по Лозовій

О 19.20 Синєгубов уточнив, що загинули двоє чоловіків віком 55 та 24 років.

4 людини постраждали: дві жінки віком 63 та 46, а також двоє чоловіків 57 та 53 років. Госпіталізовані у стані середньої тяжкості чоловік та жінка. Інші — без госпіталізації, стан — легкий.

Російські терористи скинули КАБ на Харків

О 16.45 24 липня стало відомо, що Харків атаковано керованою авіабомбою РФ.

Внаслідок обстрілу КАБом горить будинок. Інформація про постраждалих не надходила, — заявив Синєгубов.

О 17.50 кількість постраждалих збільшилася: відомо про трьох поранених цивільних чоловіків.

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Харків

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