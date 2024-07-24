В результате ракетного удара РФ по Лозовой есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

В результате ракетного удара РФ по Лозовой есть погибшие и раненые

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьковщина
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Российская оккупационная армия 24 июля атаковала Харьков и Лозовую Харьковской области, в результате чего погибли и ранены гражданские.

Главные тезисы

  • В результате ракетного удара РФ по городу Лозовая на Харьковщине погибли два мужчины и четыре человека были ранены.
  • Госпитализированные находятся в средне-тяжелом состоянии.
  • Кроме ракетного удара, российские террористы сбросили управляемую авиабомбу на Харьков, что привело к возгоранию дома.

Армия РФ нанесла ракетный удар по Лозовой

По словам главы Харьковской ОВО Олега Синегубова, днем враг атаковал инфраструктурный объект в городе Лозовая Харьковской области. В результате ракетного удара пострадали четыре человека, еще два человека сейчас ищут.

К сожалению, из-под завалов изъяли одно тело человека. Данные устанавливаются.

Позже стало известно о двух погибших в результате ударов России по Лозовой.

В 19.20 Синегубов уточнил, что погибли двое мужчин в возрасте 55 и 24 лет.

4 человека пострадали: две женщины в возрасте 63 и 46, а также двое мужчин 57 и 53 лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести мужчина и женщина. Остальные — без госпитализации, состояние — легкое.

Российские террористы сбросили КАБ на Харьков

В 16.45 24 июля стало известно, что Харьков атакован управляемой авиабомбой РФ.

В результате обстрела КАБом горит дом. Информация о пострадавших не поступала, — заявил Синегубов.

В 17.50 количество пострадавших увеличилось: известно о трех раненых гражданских мужчинах.

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