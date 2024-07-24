В результате ракетного удара РФ по Лозовой есть погибшие и раненые

Российская оккупационная армия 24 июля атаковала Харьков и Лозовую Харьковской области, в результате чего погибли и ранены гражданские.
Главные тезисы
- В результате ракетного удара РФ по городу Лозовая на Харьковщине погибли два мужчины и четыре человека были ранены.
- Госпитализированные находятся в средне-тяжелом состоянии.
- Кроме ракетного удара, российские террористы сбросили управляемую авиабомбу на Харьков, что привело к возгоранию дома.
Армия РФ нанесла ракетный удар по Лозовой
По словам главы Харьковской ОВО Олега Синегубова, днем враг атаковал инфраструктурный объект в городе Лозовая Харьковской области. В результате ракетного удара пострадали четыре человека, еще два человека сейчас ищут.
Позже стало известно о двух погибших в результате ударов России по Лозовой.
В 19.20 Синегубов уточнил, что погибли двое мужчин в возрасте 55 и 24 лет.
4 человека пострадали: две женщины в возрасте 63 и 46, а также двое мужчин 57 и 53 лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести мужчина и женщина. Остальные — без госпитализации, состояние — легкое.
Российские террористы сбросили КАБ на Харьков
В 16.45 24 июля стало известно, что Харьков атакован управляемой авиабомбой РФ.
В 17.50 количество пострадавших увеличилось: известно о трех раненых гражданских мужчинах.
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