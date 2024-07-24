В результате ракетного удара РФ по Лозовой есть погибшие и раненые

Российская оккупационная армия 24 июля атаковала Харьков и Лозовую Харьковской области, в результате чего погибли и ранены гражданские.

Армия РФ нанесла ракетный удар по Лозовой

По словам главы Харьковской ОВО Олега Синегубова, днем враг атаковал инфраструктурный объект в городе Лозовая Харьковской области. В результате ракетного удара пострадали четыре человека, еще два человека сейчас ищут.

К сожалению, из-под завалов изъяли одно тело человека. Данные устанавливаются. Поделиться

Позже стало известно о двух погибших в результате ударов России по Лозовой.

В 19.20 Синегубов уточнил, что погибли двое мужчин в возрасте 55 и 24 лет.

4 человека пострадали: две женщины в возрасте 63 и 46, а также двое мужчин 57 и 53 лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести мужчина и женщина. Остальные — без госпитализации, состояние — легкое.

Российские террористы сбросили КАБ на Харьков

В 16.45 24 июля стало известно, что Харьков атакован управляемой авиабомбой РФ.

В результате обстрела КАБом горит дом. Информация о пострадавших не поступала, — заявил Синегубов. Поделиться

В 17.50 количество пострадавших увеличилось: известно о трех раненых гражданских мужчинах.