Россия впервые атаковала Лозовую реактивной авиабомбой — пролетела 130 км
Россия впервые атаковала Лозовую реактивной авиабомбой — пролетела 130 км

Харьковская областная прокуратура
Лозовая
Вечером 18 октября, российские оккупанты нанесли удар КАБом по Лозовой Харьковской области. Это первый случай, когда РФ ударила авиабомбой по этому городу.

  • Российская агрессия: РФ впервые атаковала город Лозовая реактивной авиабомбой.
  • Пострадавшие и последствия: жители города получили ранения и материальный ущерб, требуется медицинская помощь.
  • Управляемая авиабомба: удар по частному жилищному сектору выполнен новой модификацией бомбы УМПБ-5Р.

Россия атаковала Лозовую реактивной авиабомбой

Правоохранители проинформировали, что удар произошел около 17.40. Враг атаковал частный жилищный сектор, в результате чего были повреждены дома и хозяйственные постройки.

По данным прокураторов, из-за обстрелов пострадали пять человек, хотя ранее говорили о шести пострадавших

Мужчина получил ранения и травмы, 80-летняя жительница получила острую стрессовую реакцию. Пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь.

Также в сообщении говорится, что предварительно враг ударил по городу КАБом, который выпустил с временно оккупированной территории Украины.

Продолжается установка ее модификации и дальности полета. Это первый случай применения управляемой авиабомбы по г. Лозовая.

Позже в прокуратуре уточнили, что это была реактивная авиабомба.

По городу Лозова был нанесен удар управляемой авиационной бомбой новой модификации — УМПБ-5Р (реактивного типа), преодолевшей расстояние ориентировочно 130 км.

