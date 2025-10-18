Россия впервые атаковала Лозовую реактивной авиабомбой — пролетела 130 км

Вечером 18 октября, российские оккупанты нанесли удар КАБом по Лозовой Харьковской области. Это первый случай, когда РФ ударила авиабомбой по этому городу.
Главные тезисы
- Российская агрессия: РФ впервые атаковала город Лозовая реактивной авиабомбой.
- Пострадавшие и последствия: жители города получили ранения и материальный ущерб, требуется медицинская помощь.
- Управляемая авиабомба: удар по частному жилищному сектору выполнен новой модификацией бомбы УМПБ-5Р.
Россия атаковала Лозовую реактивной авиабомбой
Правоохранители проинформировали, что удар произошел около 17.40. Враг атаковал частный жилищный сектор, в результате чего были повреждены дома и хозяйственные постройки.
Мужчина получил ранения и травмы, 80-летняя жительница получила острую стрессовую реакцию. Пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь.
Также в сообщении говорится, что предварительно враг ударил по городу КАБом, который выпустил с временно оккупированной территории Украины.
Продолжается установка ее модификации и дальности полета. Это первый случай применения управляемой авиабомбы по г. Лозовая.
Позже в прокуратуре уточнили, что это была реактивная авиабомба.
По городу Лозова был нанесен удар управляемой авиационной бомбой новой модификации — УМПБ-5Р (реактивного типа), преодолевшей расстояние ориентировочно 130 км.
