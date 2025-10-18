Россия впервые атаковала Лозовую реактивной авиабомбой — пролетела 130 км

Вечером 18 октября, российские оккупанты нанесли удар КАБом по Лозовой Харьковской области. Это первый случай, когда РФ ударила авиабомбой по этому городу.

Россия атаковала Лозовую реактивной авиабомбой

Правоохранители проинформировали, что удар произошел около 17.40. Враг атаковал частный жилищный сектор, в результате чего были повреждены дома и хозяйственные постройки.

По данным прокураторов, из-за обстрелов пострадали пять человек, хотя ранее говорили о шести пострадавших Поделиться

Мужчина получил ранения и травмы, 80-летняя жительница получила острую стрессовую реакцию. Пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь.

Также в сообщении говорится, что предварительно враг ударил по городу КАБом, который выпустил с временно оккупированной территории Украины.

Продолжается установка ее модификации и дальности полета. Это первый случай применения управляемой авиабомбы по г. Лозовая.

Позже в прокуратуре уточнили, что это была реактивная авиабомба.