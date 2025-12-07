Росія вперше почала атакувати недоторканні об'єкти України

Військовий оглядач BILD Юліан Репке звертає увагу міжнародної спільноти на те, що Росія вдається до нової тактики повітряних нападів на Україну. Йдеться про те, що ворог вперше почав цілитися в об'єкти, які вважаються недоторканними через їхню ключову роль у життєзабезпеченні мільйонів українців.
Головні тези:
- Росія знову демонструє тотальну неповагу до звичаїв та правил ведення війни.
- Вона дедалі активніше починає тероризувати саме мирне населення України.
Росія знову вдається до забороненої тактики
Світ не може ігнорувати той факт, що один з головних ударів РФ по Україні 5-6 грудня припав на вузлову залізничну станцію в місті Фастів під Києвом.
Експерт звертає увагу на те, що досі ворог регулярно атакував залізницю тільки на сході України.
Ба більше, під російський вогонь потрапив сортувальний центр "Нової пошти" в Дніпрі.
Росіяни фактично знищили десятки тисяч посилок, зокрема для українських військових, до прикладу, каски та прилади нічного бачення.
На цьому армія РФ не зупинилася й також взялася за медичну логістику.
Як зазначив Репке, останній тиждень ворог активно атакує центральні розподільчі бази, що постачають лікарні.
Що також важливо розуміти, енергетична інфраструктура України досі залишається однією з ключових цілей для РФ.
На тлі щоденних атак мешканці низки регіонів живуть по 12-16 годин на добу без електрики.
