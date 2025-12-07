Росія вперше почала атакувати недоторканні об'єкти України
Росія вперше почала атакувати недоторканні об'єкти України

Росія знову вдається до забороненої тактики
Джерело:  Bild

Військовий оглядач BILD Юліан Репке звертає увагу міжнародної спільноти на те, що Росія вдається до нової тактики повітряних нападів на Україну. Йдеться про те, що ворог вперше почав цілитися в об'єкти, які вважаються недоторканними через їхню ключову роль у життєзабезпеченні мільйонів українців.

Головні тези:

  • Росія знову демонструє тотальну неповагу до звичаїв та правил ведення війни.
  • Вона дедалі активніше починає тероризувати саме мирне населення України.

Росія знову вдається до забороненої тактики

Світ не може ігнорувати той факт, що один з головних ударів РФ по Україні 5-6 грудня припав на вузлову залізничну станцію в місті Фастів під Києвом.

Експерт звертає увагу на те, що досі ворог регулярно атакував залізницю тільки на сході України.

Ба більше, під російський вогонь потрапив сортувальний центр "Нової пошти" в Дніпрі.

Росіяни фактично знищили десятки тисяч посилок, зокрема для українських військових, до прикладу, каски та прилади нічного бачення.

На цьому армія РФ не зупинилася й також взялася за медичну логістику.

Як зазначив Репке, останній тиждень ворог активно атакує центральні розподільчі бази, що постачають лікарні.

Після удару по складу у Львові 600 медзакладів залишилися без постачання. А в результаті вчорашньої атаки в Дніпрі знищено склади з марлями і бинтами.

Що також важливо розуміти, енергетична інфраструктура України досі залишається однією з ключових цілей для РФ.

На тлі щоденних атак мешканці низки регіонів живуть по 12-16 годин на добу без електрики.

