Росія вперше почала атакувати недоторканні об'єкти України

Військовий оглядач BILD Юліан Репке звертає увагу міжнародної спільноти на те, що Росія вдається до нової тактики повітряних нападів на Україну. Йдеться про те, що ворог вперше почав цілитися в об'єкти, які вважаються недоторканними через їхню ключову роль у життєзабезпеченні мільйонів українців.

Росія знову вдається до забороненої тактики

Світ не може ігнорувати той факт, що один з головних ударів РФ по Україні 5-6 грудня припав на вузлову залізничну станцію в місті Фастів під Києвом.

Експерт звертає увагу на те, що досі ворог регулярно атакував залізницю тільки на сході України.

Ба більше, під російський вогонь потрапив сортувальний центр "Нової пошти" в Дніпрі.

Росіяни фактично знищили десятки тисяч посилок, зокрема для українських військових, до прикладу, каски та прилади нічного бачення.

На цьому армія РФ не зупинилася й також взялася за медичну логістику.

Як зазначив Репке, останній тиждень ворог активно атакує центральні розподільчі бази, що постачають лікарні.

Після удару по складу у Львові 600 медзакладів залишилися без постачання. А в результаті вчорашньої атаки в Дніпрі знищено склади з марлями і бинтами.

Що також важливо розуміти, енергетична інфраструктура України досі залишається однією з ключових цілей для РФ.