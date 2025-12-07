Ураження Печенізької дамби. ЗСУ оцінили вплив атаки РФ на фронт

16-й армійський корпус ЗСУ виступив з офіційною заявою після намагань російських загарбників знищити Печенізьку дамбу, що знаходиться в Харківській області. Воїни наголошують, що завчасно було розроблено відповідні плани реагування на удари РФ та їхні наслідки.
Головні тези:
- Дії росіян можуть призвести до масштабного затоплення та техногенної катастрофи.
- Однак вони не матимуть значного впливу на розвиток бойових дій.
Який вплив на фронт має ураження Печенізької дамби
Що важливо розуміти, Печенізька дамба — критично важливий об’єкт, який забезпечує водопостачання, екосистемну стабільність і безпеку десятків населених пунктів Харківщини.
Де-факто це означає, що атаки на вказану дамбу є новими спробами росіян нашкодити саме цивільному населенню.
Оскільки Росія й раніше била по цьому об’єкту, то Україна встигла вже знайти запасні маршрути руху на випадок ураження дамби — тобто зірвати логістику ворогу не вдасться.
Ба більше, якщо виникне екстрена потреба відновити переправу, то Сили оборони України зроблять це у максимально стислі строки.
Для цього є спеціальні інженерні засоби та фахівці, які вже працюють за напрацьованими схемами, — пояснили в 16-й армійському корпусі ЗСУ.
