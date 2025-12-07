Ураження Печенізької дамби. ЗСУ оцінили вплив атаки РФ на фронт
Ураження Печенізької дамби. ЗСУ оцінили вплив атаки РФ на фронт

Який вплив на фронт має ураження Печенізької дамби
16-й армійський корпус ЗСУ виступив з офіційною заявою після намагань російських загарбників знищити Печенізьку дамбу, що знаходиться в Харківській області. Воїни наголошують, що завчасно було розроблено відповідні плани реагування на удари РФ та їхні наслідки.

Головні тези:

  • Дії росіян можуть призвести до масштабного затоплення та техногенної катастрофи.
  • Однак вони не матимуть значного впливу на розвиток бойових дій.

Який вплив на фронт має ураження Печенізької дамби

Що важливо розуміти, Печенізька дамба — критично важливий об’єкт, який забезпечує водопостачання, екосистемну стабільність і безпеку десятків населених пунктів Харківщини.

Де-факто це означає, що атаки на вказану дамбу є новими спробами росіян нашкодити саме цивільному населенню.

Оскільки Росія й раніше била по цьому об’єкту, то Україна встигла вже знайти запасні маршрути руху на випадок ураження дамби — тобто зірвати логістику ворогу не вдасться.

По-друге, українські підрозділи накопичили необхідні запаси матеріально-технічних засобів. Тому тимчасова ймовірна втрата можливості руху через дамбу не матиме критичного впливу на ведення бойових дій.

Ба більше, якщо виникне екстрена потреба відновити переправу, то Сили оборони України зроблять це у максимально стислі строки.

Для цього є спеціальні інженерні засоби та фахівці, які вже працюють за напрацьованими схемами, — пояснили в 16-й армійському корпусі ЗСУ.

