Поражение Печенежской дамбы. ВСУ оценили влияние атаки РФ на фронт
Украина
Поражение Печенежской дамбы. ВСУ оценили влияние атаки РФ на фронт

Какое влияние на фронт оказывает поражение Печенежской дамбы
Источник:  online.ua

16-й армейский корпус ВСУ выступил с официальным заявлением после попыток российских захватчиков уничтожить Печенежскую дамбу, которая находится в Харьковской области. Воины отмечают, что заранее были разработаны соответствующие планы реагирования на удары РФ и их последствия.

Главные тезисы

  • Действия россиян могут привести к масштабному затоплению и техногенной катастрофе.
  • Однако они не будут оказывать значительного влияния на развитие боевых действий.

Какое влияние на фронт оказывает поражение Печенежской дамбы

Что важно понимать, Печенежская дамба — критически важный объект, обеспечивающий водоснабжение, экосистемную стабильность и безопасность десятков населенных пунктов Харьковщины.

Де-факто это означает, что атаки на указанную дамбу являются новыми попытками россиян навредить гражданскому населению.

Поскольку Россия и раньше била по этому объекту, Украина успела уже найти запасные маршруты движения на случай поражения дамбы — то есть сорвать логистику врагу не удастся.

Во-вторых, украинские подразделения накопили необходимые запасы материально-технических средств. Поэтому временная вероятная потеря возможности движения через дамбу не будет иметь критического влияния на ведение боевых действий.

Более того, если возникнет экстренная потребность восстановить переправу, то Силы обороны Украины сделают это в максимально сжатые сроки.

Для этого есть специальные инженерные средства и специалисты, уже работающие по наработанным схемам, — заявили в 16-м армейском корпусе ВСУ.

