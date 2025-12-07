Поражение Печенежской дамбы. ВСУ оценили влияние атаки РФ на фронт

16-й армейский корпус ВСУ выступил с официальным заявлением после попыток российских захватчиков уничтожить Печенежскую дамбу, которая находится в Харьковской области. Воины отмечают, что заранее были разработаны соответствующие планы реагирования на удары РФ и их последствия.
Главные тезисы
- Действия россиян могут привести к масштабному затоплению и техногенной катастрофе.
- Однако они не будут оказывать значительного влияния на развитие боевых действий.
Какое влияние на фронт оказывает поражение Печенежской дамбы
Что важно понимать, Печенежская дамба — критически важный объект, обеспечивающий водоснабжение, экосистемную стабильность и безопасность десятков населенных пунктов Харьковщины.
Де-факто это означает, что атаки на указанную дамбу являются новыми попытками россиян навредить гражданскому населению.
Поскольку Россия и раньше била по этому объекту, Украина успела уже найти запасные маршруты движения на случай поражения дамбы — то есть сорвать логистику врагу не удастся.
Более того, если возникнет экстренная потребность восстановить переправу, то Силы обороны Украины сделают это в максимально сжатые сроки.
Для этого есть специальные инженерные средства и специалисты, уже работающие по наработанным схемам, — заявили в 16-м армейском корпусе ВСУ.
