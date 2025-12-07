Россия впервые начала атаковать неприкосновенные объекты Украины

Военный обозреватель BILD Юлиан Репке обращает внимание международного сообщества на то, что Россия прибегает к новой тактике воздушных нападений на Украину. Речь идет о том, что враг впервые начал целиться в объекты, которые считаются неприкосновенными из-за их ключевой роли в жизнеобеспечении миллионов украинцев.

Россия снова прибегает к запрещенной тактике

Мир не может игнорировать тот факт, что один из главных ударов РФ по Украине 5-6 декабря пришелся на узловую железнодорожную станцию в городе Фастов под Киевом.

Эксперт обращает внимание на то, что до сих пор враг регулярно атаковал железную дорогу только на востоке Украины.

Более того, под российский огонь попал сортировочный центр "Новой почты" в Днепре.

Россияне фактически уничтожили десятки тысяч посылок, в частности для украинских военных, например, каски и приборы ночного видения.

На этом армия РФ не остановилась и тоже взялась за медицинскую логистику.

Как отметил Репке, последнюю неделю враг активно атакует центральные распределительные базы для больниц.

После удара по складу во Львове 600 медучреждений остались без поставок. А в результате вчерашней атаки в Днепре уничтожены склады с марлями и бинтами. Поделиться

Что также важно понимать, энергетическая инфраструктура Украины по-прежнему остается одной из ключевых целей для РФ.