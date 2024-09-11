ЄС відмовився зняти санкції з Росії

Що важливо розуміти, йдеться про санкції, які були запроваджені офіційним Брюсселем проти російського Національного розрахункового депозитарію (НРД).

Сума його заморожених активів близька до 70 млрд євро.

Європейський суд відхилив апеляцію російського депозитарію щодо скасування санкцій ЄС, накладених у 2022 році. Сума активів НРД, заморожених у бельгійському депозитарії Euroclear, становить близько 70 млрд євро, — йдеться в повідомленні. Поширити

Як вдалося дізнатися британським журналістам, ці активи не використовуються для отримання наддоходів, які передаються Україні як фінансова підтримка.

Окрім того, наголошується що сума заморожених російських активів у Euroclear, які включають заморожені активи Банку Росії, оцінюється в 173 млрд євро. Скільки саме пов'язано із НРД — представник Euroclear поки не хочуть розкривати.

Влада Європейського Союзу вирішила ввести ці санкції через роль НРД у фінансуванні повномасштабної війни РФ проти України.

НРД не зміг довести, що ЄС помилково вважає його системно значущим інститутом, який відіграє суттєву роль у російській фінансовій системі.

Медведєв вважає, що санкції проти РФ ніколи не скасують

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв не вірить в те, що союзники України колись скасують санкції проти країни-агресорки.

Таким чином він відреагував на нещодавню заяву кандидата у президенти США Дональд Трампа, який почав стверджувати, що хоче мінімізувати кількість обмежень проти інших країн та навіть Росії.

Однак поплічник Путіна закликав росіян навіть не мріяти про такий розвиток подій, зазначивши, що Трамп просто блефує.

Санкції проти СРСР були все XX століття. Вони повернулися у ХХI в безпрецедентному масштабі. Тому для всіх нас — sanctions forever (санкції назавжди). Точніше — до розпаду США під час неминучої нової громадянської війни, — розмріявся Медведєв. Поширити