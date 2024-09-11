11 сентября официально стало известно, что страна-агрессорка РФ проиграла Евросоюзу дело по разблокированию подсанкционных 70 миллиардов евро.

ЕС отказался снять санкции с России

Что важно понимать, речь идет о санкциях, введенных официальным Брюсселем против российского Национального расчетного депозитария (НРД).

Сумма его замороженных активов близка к 70 млрд евро.

Европейский суд отклонил апелляцию российского депозитария по отмене санкций ЕС, наложенных в 2022 году. Сумма активов НРД, замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear, составляет около 70 млрд евро, — сказано в сообщении. Поделиться

Как удалось узнать британским журналистам, эти активы не используются для получения сверхдоходов, передаваемых Украине как финансовая поддержка.

Кроме того, указано, что сумма замороженных российских активов в Euroclear, включающих замороженные активы Банка России, оценивается в 173 млрд евро. Сколько именно связано с НРД — представитель Euroclear пока не хотят раскрывать.

Власти Европейского Союза решили ввести эти санкции из-за роли НРД в финансировании полномасштабной войны РФ против Украины.

НРД не смог доказать, что ЕС ошибочно считает его системно значимым институтом, играющим существенную роль в российской финансовой системе.

Медведев считает, что санкции против РФ никогда не отменят

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев не верит в то, что союзники Украины когда-нибудь отменят санкции против страны-агрессорки.

Таким образом, он отреагировал на недавнее заявление кандидата в президенты США Дональд Трампа, который начал утверждать, что хочет минимизировать количество ограничений против других стран и даже России.

Однако приспешник Путина призвал россиян даже не мечтать о таком развитии событий, отметив, что Трамп просто блефует.

Санкции против СССР были весь XX век. Они вернулись в ХХI в беспрецедентном масштабе. Поэтому для всех нас — sanctions forever (санкции навсегда). Точнее — до распада США во время неизбежной новой гражданской войны, — размечтался Медведев. Поделиться