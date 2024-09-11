Россия потеряла еще 70 миллиардов евро из-за войны против Украины

11 сентября официально стало известно, что страна-агрессорка РФ проиграла Евросоюзу дело по разблокированию подсанкционных 70 миллиардов евро.
Главные тезисы
- Эти замороженные активы не используются для финансовой поддержки Украины.
- Однако Россия больше не сможет их использовать для войны.
- Экс-президент РФ Дмитрий Медведев не верит в отмену санкций против России в будущем.
ЕС отказался снять санкции с России
Что важно понимать, речь идет о санкциях, введенных официальным Брюсселем против российского Национального расчетного депозитария (НРД).
Сумма его замороженных активов близка к 70 млрд евро.
Как удалось узнать британским журналистам, эти активы не используются для получения сверхдоходов, передаваемых Украине как финансовая поддержка.
Кроме того, указано, что сумма замороженных российских активов в Euroclear, включающих замороженные активы Банка России, оценивается в 173 млрд евро. Сколько именно связано с НРД — представитель Euroclear пока не хотят раскрывать.
Власти Европейского Союза решили ввести эти санкции из-за роли НРД в финансировании полномасштабной войны РФ против Украины.
НРД не смог доказать, что ЕС ошибочно считает его системно значимым институтом, играющим существенную роль в российской финансовой системе.
Медведев считает, что санкции против РФ никогда не отменят
Бывший президент РФ Дмитрий Медведев не верит в то, что союзники Украины когда-нибудь отменят санкции против страны-агрессорки.
Таким образом, он отреагировал на недавнее заявление кандидата в президенты США Дональд Трампа, который начал утверждать, что хочет минимизировать количество ограничений против других стран и даже России.
Однако приспешник Путина призвал россиян даже не мечтать о таком развитии событий, отметив, что Трамп просто блефует.
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