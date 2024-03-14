Глава “Ростелекому” країни-агресорки Михайло Осеєвський заявив про початок кібервійни проти Головного управління розвідки Міноборони України.

Що відомо про початок кібервійни російських окупантів проти ГУР

Особливість нинішніх виборів полягає у дуже непростій обстановці. Я назву речі свої іменами — ми перебуваємо у стані війни з Головним управлінням розвідки України, яке вже протягом цілого ряду часу намагається зруйнувати всю інфраструктуру, створену для виборів, — заявляє Осеєвський. Поширити

РФ заявила про початок кібервійни проти ГУР

При цьому російський чиновник зухвало заявив, що російський оператор нібито був готовий до цього.

Що кажуть у ГУР

За інформацією представника ГУР Вадима Скібіцього в інтерв’ю “РБК-Україна”, кремлівський диктатор Володимир Путін наказав сфабрикувати 75% підтримки з боку росіян на запланованих псевдовиборах.

Однак, як попереджає Скібіцький, на догоду Путіну кремлівські посіпаки можуть видати і більшу підтримку.

Ці цифри мають значення виключно для Путіна та російської пропаганди, щоб намагатися показати його підтримку як по Росії, так і на окупованих територіях, — пояснює представник ГУР. Поширити

За його словами, у так званих виборах на окупованих українських територіях, де вже почалось “дострокове голосування”, беруть участь й місцеві колаборанти.

Російські окупанти проводять так звані "дострокові президентські вибори" на окупованих українськи територіях, що передує виборам президента Росії, які заплановані на 15-17 березня.

Загарбникам необхідно показати "лояльність" українського населення і для досягнення цієї мети вони використовують два треки — внутрішній та зовнішній.

У спробах створити видимість легітимності власного перебування на українській території, окупаційна влада створює "виборчі комісії", загрожує працівникам бюджетних сфер і змушує людей голосувати під дулом автоматів.

Що відомо про кібератаки ГУР на державні сайти РФ

Хакери Головного управління розвідки Міноборони провели масштабну кібератаку на низку ключових державних сайтів країни-агресорки Росії.

Зазначається, що хакерам ГУР вдалось видалити десятки теребайтів стратегічно важливої для російських окупантів інформації.

Кібератака ГУР на держсайти РФ

Окрім цього було зашифровано сотні доменних комп’ютерів користувачів, на яких містилась важлива інформація.

Кібератака ГУР на держсайти РФ

Кібератака ГУР на держсайти РФ

У ГУР підкреслили, що загалом із файлових сховищ було видалено більше 60 терабайтів даних.

Кібератака ГУР на держсайти РФ

Зазначається, що серед мішенями атаки стали сайти "Стандартінформ", "Станкопром" та "ГУ "ВО Мінфіна Росії"“.