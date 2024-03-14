Глава “Ростелекому” країни-агресорки Михайло Осеєвський заявив про початок кібервійни проти Головного управління розвідки Міноборони України.
Що відомо про початок кібервійни російських окупантів проти ГУР
При цьому російський чиновник зухвало заявив, що російський оператор нібито був готовий до цього.
Що кажуть у ГУР
За інформацією представника ГУР Вадима Скібіцього в інтерв’ю “РБК-Україна”, кремлівський диктатор Володимир Путін наказав сфабрикувати 75% підтримки з боку росіян на запланованих псевдовиборах.
Однак, як попереджає Скібіцький, на догоду Путіну кремлівські посіпаки можуть видати і більшу підтримку.
За його словами, у так званих виборах на окупованих українських територіях, де вже почалось “дострокове голосування”, беруть участь й місцеві колаборанти.
Російські окупанти проводять так звані "дострокові президентські вибори" на окупованих українськи територіях, що передує виборам президента Росії, які заплановані на 15-17 березня.
Загарбникам необхідно показати "лояльність" українського населення і для досягнення цієї мети вони використовують два треки — внутрішній та зовнішній.
У спробах створити видимість легітимності власного перебування на українській території, окупаційна влада створює "виборчі комісії", загрожує працівникам бюджетних сфер і змушує людей голосувати під дулом автоматів.
Що відомо про кібератаки ГУР на державні сайти РФ
Хакери Головного управління розвідки Міноборони провели масштабну кібератаку на низку ключових державних сайтів країни-агресорки Росії.
Зазначається, що хакерам ГУР вдалось видалити десятки теребайтів стратегічно важливої для російських окупантів інформації.
Окрім цього було зашифровано сотні доменних комп’ютерів користувачів, на яких містилась важлива інформація.
У ГУР підкреслили, що загалом із файлових сховищ було видалено більше 60 терабайтів даних.
Зазначається, що серед мішенями атаки стали сайти "Стандартінформ", "Станкопром" та "ГУ "ВО Мінфіна Росії"“.
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