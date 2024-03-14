Глава "Ростелекома" страны-агрессорки Михаил Осеевский заявил о начале кибервойны против Главного управления разведки Минобороны Украины.
Что известно о начале кибервойны российских оккупантов против ГУР
При этом российский чиновник дерзко заявил, что российский оператор якобы был готов к этому.
Что говорят в ГУР
По информации представителя ГУР Вадима Скибица в интервью "РБК-Украина", кремлевский диктатор Владимир Путин приказал сфабриковать 75% поддержки со стороны россиян на запланированных псевдовыборах.
Однако, как предупреждает Скибицкий, в угоду Путину кремлевские муртады могут оказать и большую поддержку.
По его словам, в так называемых выборах на оккупированных украинских территориях, где уже началось "досрочное голосование", принимают участие и местные коллаборанты.
Российские оккупанты проводят так называемые "досрочные президентские выборы" на оккупированных украинских территориях, что предшествует выборам президента России, которые запланированы на 15-17 марта.
Захватчикам необходимо показать "лояльность" украинского населения и для достижения этой цели они используют два трека — внутренний и внешний.
В попытках создать видимость легитимности собственного пребывания на украинской территории, оккупационные власти создают "избирательные комиссии", угрожают работникам бюджетных сфер и заставляют людей голосовать под дулом автоматов.
Что известно о кибератаках ГУР по государственным сайтам РФ
Хакеры Главного управления разведки Минобороны провели масштабную кибератаку на ряде ключевых государственных сайтов страны-агрессорки России.
Отмечается, что хакерам ГУР удалось удалить десятки теребайтов стратегически важной для российских окупантов информации.
Кроме того, были зашифрованы сотни доменных компьютеров пользователей, на которых содержалась важная информация.
В ГУР подчеркнули, что в общей сложности из файловых хранилищ было удалено более 60 терабайтов данных.
Среди мишенями атаки стали сайты "Стандаринформ", "Станкопром" и "ГУ "ВО Минфина России"“.
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