Глава "Ростелекома" страны-агрессорки Михаил Осеевский заявил о начале кибервойны против Главного управления разведки Минобороны Украины.

Что известно о начале кибервойны российских оккупантов против ГУР

Особенность нынешних выборов состоит в очень непростой обстановке. Я назову вещи свои именами — мы находимся в состоянии войны с Главным управлением разведки Украины, которое уже в течение целого ряда времени пытается разрушить всю инфраструктуру, созданную для выборов, — заявляет Осеевский. Поделиться

РФ заявила о начале кибервойны против ГУР

При этом российский чиновник дерзко заявил, что российский оператор якобы был готов к этому.

Что говорят в ГУР

По информации представителя ГУР Вадима Скибица в интервью "РБК-Украина", кремлевский диктатор Владимир Путин приказал сфабриковать 75% поддержки со стороны россиян на запланированных псевдовыборах.

Однако, как предупреждает Скибицкий, в угоду Путину кремлевские муртады могут оказать и большую поддержку.

Эти цифры имеют значение исключительно для Путина и российской пропаганды, чтобы пытаться показать его поддержку как по России, так и на оккупированных территориях, — объясняет представитель ГУР. Поделиться

По его словам, в так называемых выборах на оккупированных украинских территориях, где уже началось "досрочное голосование", принимают участие и местные коллаборанты.

Российские оккупанты проводят так называемые "досрочные президентские выборы" на оккупированных украинских территориях, что предшествует выборам президента России, которые запланированы на 15-17 марта.

Захватчикам необходимо показать "лояльность" украинского населения и для достижения этой цели они используют два трека — внутренний и внешний.

В попытках создать видимость легитимности собственного пребывания на украинской территории, оккупационные власти создают "избирательные комиссии", угрожают работникам бюджетных сфер и заставляют людей голосовать под дулом автоматов.

Что известно о кибератаках ГУР по государственным сайтам РФ

Хакеры Главного управления разведки Минобороны провели масштабную кибератаку на ряде ключевых государственных сайтов страны-агрессорки России.

Отмечается, что хакерам ГУР удалось удалить десятки теребайтов стратегически важной для российских окупантов информации.

Кибератака ГУР на госсайты РФ

Кроме того, были зашифрованы сотни доменных компьютеров пользователей, на которых содержалась важная информация.

Кибератака ГУР на госсайты РФ

Кибератака ГУР на госсайты РФ

В ГУР подчеркнули, что в общей сложности из файловых хранилищ было удалено более 60 терабайтов данных.

Кибератака ГУР на госсайты РФ

Среди мишенями атаки стали сайты "Стандаринформ", "Станкопром" и "ГУ "ВО Минфина России"“.