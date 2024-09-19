Росія замінувала дамби у Бєлгородській області. Чим це загрожує

Росіяни замінували гідроспоруди загального та спеціального призначення у Бєлгородській області, що може вказувати на підготовку до провокації. Проте може бути й інша причина — намагання зірвати можливий наступ Сил оборони України.
Головні тези:
- Мінування дамб у Бєлгородській області Росією може свідчити про підготовку до провокацій.
- Підрив дамб загрожує затопленням населених пунктів та екологічною катастрофою.
- Операція Сил оборони України на Курщині змусила росіян будувати фортифікаційні споруди у Бєлгородській області.
Росіяни замінували дамби у Бєлгородській області
Підрив дамб приведе до затоплення населених пунктів та екологічної катастрофи.
Мінування гідроспоруд свідчить про підготовку провокації.
Підрив дамби обов’язково призведе до масштабної повені. Найближчі населені пункти будуть затоплені, під загрозою опиниться все живе в регіоні.
Росіянам підривати дамби не в новинку. 6 червня 2023 року ЗС РФ знищили греблю Каховської ГЕС, що призвело до затоплення приблизно 80 населених пунктів.
Операція Сил оборони України на Курщині
Прорив кордону вночі 6 серпня та початок рейду українських військових на території Курської області став несподіванкою для ЗС РФ.
У Бєлгородській області будують фортифікаційні споруди. У РФ бояться повтору операції, як на Курщині.
Сили оборони України впевнено просуваються та беруть у полон російських військових та строковиків.
Саме завдяки поповненню обмінного фонду між країнами почастішали обміни військовополоненими. Раніше про них домовитись з РФ було важче.
У Курську область перекинуто орієнтовно 37 тисяч російських військових. Переважну більшість з них вивели з півдня України.
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