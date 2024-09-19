Росія замінувала дамби у Бєлгородській області. Чим це загрожує

Росіяни замінували гідроспоруди загального та спеціального призначення у Бєлгородській області, що може вказувати на підготовку до провокації. Проте може бути й інша причина — намагання зірвати можливий наступ Сил оборони України.

Росіяни замінували дамби у Бєлгородській області

Підрив дамб приведе до затоплення населених пунктів та екологічної катастрофи.

Мінування гідроспоруд свідчить про підготовку провокації.

Це можна розцінити як «закладку» на майбутнє — якщо, наприклад, ситуація різко зміниться і росіянам доведеться підривати дамби, щоб загальмувати просування Сил оборони України, а можна припустити й те, що РФ готує провокації на гідротехнічних спорудах, щоб надалі звинуватити Україну в екологічних та гуманітарних наслідках. Віталій Саранцев Речник ОТУ «Харків»

Підрив дамби обов’язково призведе до масштабної повені. Найближчі населені пункти будуть затоплені, під загрозою опиниться все живе в регіоні.

Росіянам підривати дамби не в новинку. 6 червня 2023 року ЗС РФ знищили греблю Каховської ГЕС, що призвело до затоплення приблизно 80 населених пунктів.

Операція Сил оборони України на Курщині

Прорив кордону вночі 6 серпня та початок рейду українських військових на території Курської області став несподіванкою для ЗС РФ.

У Бєлгородській області будують фортифікаційні споруди. У РФ бояться повтору операції, як на Курщині.

Сили оборони України впевнено просуваються та беруть у полон російських військових та строковиків.

Саме завдяки поповненню обмінного фонду між країнами почастішали обміни військовополоненими. Раніше про них домовитись з РФ було важче.

У Курську область перекинуто орієнтовно 37 тисяч російських військових. Переважну більшість з них вивели з півдня України.