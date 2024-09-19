Россия заминировала дамбы в Белгородской области. Чем это чревато

Россияне заминировали гидросооружения общего и специального назначения в Белгородской области, что может указывать на подготовку к провокации. Однако может быть и другая причина — попытка сорвать возможное наступление Сил обороны Украины.
Главные тезисы
- Минирование дамб в Белгородской области Россией может свидетельствовать о подготовке к провокациям.
- Подрыв дамб чреват затоплением населенных пунктов и экологической катастрофой.
- Операция Сил обороны Украины в Курщине заставила россиян строить фортификационные сооружения в Белгородской области.
Россияне заминировали дамбы в Белгородской области
Подрыв дамб приведет к затоплению населенных пунктов и экологической катастрофе.
Минирование гидросооружений свидетельствует о подготовке провокации.
Подрыв дамбы обязательно приведет к масштабному наводнению. Ближайшие населенные пункты будут затоплены, под угрозой окажется все живое в регионе.
Россиянам взрывать дамбы не в новинку. 6 июня 2023 года ВС РФ уничтожили дамбу Каховской ГЭС, что привело к затоплению примерно 80 населенных пунктов.
Операция Сил обороны Украины на Курщине
Прорыв границы ночью 6 августа и начало рейда украинских военных на территории Курской области стал неожиданностью для ВС РФ.
В Белгородской области строят фортификационные сооружения. В РФ боятся повтора украинской операции как на Курщине.
Силы обороны Украины уверенно продвигаются и берут в плен российских военных и срочников.
Именно благодаря пополнению обменного фонда между странами участились обмены военнопленными. Раньше о них договориться с РФ было труднее.
В Курскую область перекинуто ориентировочно 37 тысяч российских военных. Большинство из них вывели с юга Украины.
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