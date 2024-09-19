Россия заминировала дамбы в Белгородской области. Чем это чревато

Россияне заминировали гидросооружения общего и специального назначения в Белгородской области, что может указывать на подготовку к провокации. Однако может быть и другая причина — попытка сорвать возможное наступление Сил обороны Украины.

Россияне заминировали дамбы в Белгородской области

Подрыв дамб приведет к затоплению населенных пунктов и экологической катастрофе.

Минирование гидросооружений свидетельствует о подготовке провокации.

Это можно расценить как «закладку» на будущее — если, например, ситуация резко изменится и россиянам придется взрывать дамбы, чтобы затормозить продвижение Сил обороны Украины, а можно предположить и то, что РФ готовит провокации на гидротехнических сооружениях, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в экологических и гуманитарных последствий. Виталий Саранцев Спикер ОТУ «Харьков»

Подрыв дамбы обязательно приведет к масштабному наводнению. Ближайшие населенные пункты будут затоплены, под угрозой окажется все живое в регионе.

Россиянам взрывать дамбы не в новинку. 6 июня 2023 года ВС РФ уничтожили дамбу Каховской ГЭС, что привело к затоплению примерно 80 населенных пунктов.

Операция Сил обороны Украины на Курщине

Прорыв границы ночью 6 августа и начало рейда украинских военных на территории Курской области стал неожиданностью для ВС РФ.

В Белгородской области строят фортификационные сооружения. В РФ боятся повтора украинской операции как на Курщине.

Силы обороны Украины уверенно продвигаются и берут в плен российских военных и срочников.

Именно благодаря пополнению обменного фонда между странами участились обмены военнопленными. Раньше о них договориться с РФ было труднее.

В Курскую область перекинуто ориентировочно 37 тысяч российских военных. Большинство из них вывели с юга Украины.