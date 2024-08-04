В Бурятии РФ объявили чрезвычайную ситуацию из-за прорыва дамбы
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Бурятии РФ объявили чрезвычайную ситуацию из-за прорыва дамбы

В Бурятии РФ объявили чрезвычайную ситуацию из-за прорыва дамбы
Читати українською
Источник:  online.ua

В российской Бурятии из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации. Известно, что из зоны затопления эвакуировано более 100 местных жителей.

Главные тезисы

  • Из-за прорыва дамбы на Хонхолойском водохранилище в Бурятии объявлена чрезвычайная ситуация.
  • Более 100 жителей уже эвакуировано из зоны затопления, а движение по федеральной трассе остановлено из-за размыва участков дороги.
  • Продолжается нарастание паводковой ситуации, идет эвакуация населения и подготовка временных пунктов размещения.
  • В результате наводнения затоплены несколько населенных пунктов, и образовались опасные ситуации на объездных дорогах.

В Бурятии объявили ЧС из-за затопления

Как сообщил глава республики Алексей Цыденов, два участка федеральной трассы оказались в зоне затопления, полностью размыт один участок дороги. Движение остановлено на неопределенное время.

Также на трех мостах через реки размыты мосты и подъезды к ним.

В Бурятии очередное наводнение: затоплены несколько населенных пунктов

3 августа в России произошло новое наводнение. На Хонхолойском водохранилище прорвало дамбу, вода стремительно затапливает местные селения.

Хонхолойская дамба прорвана. Там запаса сегодня площадей близлежащих ландшафтных достаточно, около шести километров до ближайшего населенного пункта. Поэтому волнового влияния пока не прогнозируем, но в то же время сегодня продолжается подъем воды, продолжается нарастание паводковой ситуации, — сообщают местные ресурсы.

В настоящее время идет эвакуация населения, уже подготовлены пункты временного размещения.

А вблизи села Хонхолой образовалась промоина, пересекающая федеральную трассу на мосту между 587 и 588 км. На объездной дороге от Никольска через Тугнуй идут сильные переливы воды через холст. Есть риск переворота, съезда в кювет.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Потоп под Челябинском. На российском водохранилище Киалим прорвало дамбу — видео
Потоп
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Карелии произошел прорыв дамбы. Есть разрушения и погибшие — видео
Последствия прорыва дамбы в Карелии
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В российской Бурятии прорвало дамбу на Хонхолойском водохранилище — видео
Бурятия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?