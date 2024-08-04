В Бурятии РФ объявили чрезвычайную ситуацию из-за прорыва дамбы

В российской Бурятии из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации. Известно, что из зоны затопления эвакуировано более 100 местных жителей.

В Бурятии объявили ЧС из-за затопления

Как сообщил глава республики Алексей Цыденов, два участка федеральной трассы оказались в зоне затопления, полностью размыт один участок дороги. Движение остановлено на неопределенное время.

Также на трех мостах через реки размыты мосты и подъезды к ним.

В Бурятии очередное наводнение: затоплены несколько населенных пунктов

3 августа в России произошло новое наводнение. На Хонхолойском водохранилище прорвало дамбу, вода стремительно затапливает местные селения.

Хонхолойская дамба прорвана. Там запаса сегодня площадей близлежащих ландшафтных достаточно, около шести километров до ближайшего населенного пункта. Поэтому волнового влияния пока не прогнозируем, но в то же время сегодня продолжается подъем воды, продолжается нарастание паводковой ситуации, — сообщают местные ресурсы. Поделиться

В настоящее время идет эвакуация населения, уже подготовлены пункты временного размещения.