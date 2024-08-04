В Бурятии РФ объявили чрезвычайную ситуацию из-за прорыва дамбы

В российской Бурятии из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации. Известно, что из зоны затопления эвакуировано более 100 местных жителей.
Главные тезисы
- Из-за прорыва дамбы на Хонхолойском водохранилище в Бурятии объявлена чрезвычайная ситуация.
- Более 100 жителей уже эвакуировано из зоны затопления, а движение по федеральной трассе остановлено из-за размыва участков дороги.
- Продолжается нарастание паводковой ситуации, идет эвакуация населения и подготовка временных пунктов размещения.
- В результате наводнения затоплены несколько населенных пунктов, и образовались опасные ситуации на объездных дорогах.
В Бурятии объявили ЧС из-за затопления
Как сообщил глава республики Алексей Цыденов, два участка федеральной трассы оказались в зоне затопления, полностью размыт один участок дороги. Движение остановлено на неопределенное время.
Также на трех мостах через реки размыты мосты и подъезды к ним.
В Бурятии очередное наводнение: затоплены несколько населенных пунктов
3 августа в России произошло новое наводнение. На Хонхолойском водохранилище прорвало дамбу, вода стремительно затапливает местные селения.
В настоящее время идет эвакуация населения, уже подготовлены пункты временного размещения.
А вблизи села Хонхолой образовалась промоина, пересекающая федеральную трассу на мосту между 587 и 588 км. На объездной дороге от Никольска через Тугнуй идут сильные переливы воды через холст. Есть риск переворота, съезда в кювет.
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