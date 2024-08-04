У Бурятії РФ оголосили надзвичайну ситуацію через прорив дамби

У російській Бурятії через паводок ввели режим надзвичайної ситуації. Наразі відомо, що із зони затоплення евакуйовано понад 100 місцевих жителів.
Головні тези:
- Понад 100 місцевих жителів вже евакуйовано з зони затоплення.
- Ділянки федеральної траси та мости розмите водою, що призвело до зупинки руху.
- Хонхолойська дамба прорвана, що призвело до затоплення місцевих селищ.
- Наразі триває евакуація населення та вживаються заходи безпеки для уникнення подальших негативних наслідків.
У Бурятії оголосили НС через затоплення
Як повідомив глава республіки Олексій Циденов, дві ділянки федеральної траси опинилися в зоні затоплення, повністю розмито одну ділянку дороги. Рух зупинено на невизначений час.
Також на трьох мостах через річки розмиті мости та під'їзди до них.
У Бурятії чергова повінь: затоплено кілька населених пунктів
3 серпня у Росії сталася нова повінь. На Хонхолойському водосховищі прорвало дамбу, вода стрімко затоплює місцеві селища.
Наразі триває евакуація населення, вже підготовлені пункти тимчасового розміщення.
А поблизу села Хонхолою утворилася промоїна, яка перетинає федеральну трасу на мосту між 587 та 588 км. На об'їзній дорозі від Микільська через Тугнуй йдуть сильні переливи води через полотно. Є ризик перевороту, з'їзду до кювету.
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