У Бурятії РФ оголосили надзвичайну ситуацію через прорив дамби
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У Бурятії РФ оголосили надзвичайну ситуацію через прорив дамби

У Бурятії РФ оголосили надзвичайну ситуацію через прорив дамби
Джерело:  online.ua

У російській Бурятії через паводок ввели режим надзвичайної ситуації. Наразі відомо, що із зони затоплення евакуйовано понад 100 місцевих жителів.

Головні тези:

 

  • Понад 100 місцевих жителів вже евакуйовано з зони затоплення.
  • Ділянки федеральної траси та мости розмите водою, що призвело до зупинки руху.
  • Хонхолойська дамба прорвана, що призвело до затоплення місцевих селищ.
  • Наразі триває евакуація населення та вживаються заходи безпеки для уникнення подальших негативних наслідків.

У Бурятії оголосили НС через затоплення

Як повідомив глава республіки Олексій Циденов, дві ділянки федеральної траси опинилися в зоні затоплення, повністю розмито одну ділянку дороги. Рух зупинено на невизначений час.

Також на трьох мостах через річки розмиті мости та під'їзди до них.

У Бурятії чергова повінь: затоплено кілька населених пунктів

3 серпня у Росії сталася нова повінь. На Хонхолойському водосховищі прорвало дамбу, вода стрімко затоплює місцеві селища.

Хонхолойська дамба прорвана. Там запас сьогодні площ прилеглих ландшафтних достатньо, близько шести кілометрів до найближчого населеного пункту. Тому хвильового впливу поки що не прогнозуємо, але водночас сьогодні, зараз продовжується підйом води, продовжується наростання паводкової ситуації, — повідомляють місцеві ресурси.

Наразі триває евакуація населення, вже підготовлені пункти тимчасового розміщення.

А поблизу села Хонхолою утворилася промоїна, яка перетинає федеральну трасу на мосту між 587 та 588 км. На об'їзній дорозі від Микільська через Тугнуй йдуть сильні переливи води через полотно. Є ризик перевороту, з'їзду до кювету.

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