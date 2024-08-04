У Бурятії РФ оголосили надзвичайну ситуацію через прорив дамби

У російській Бурятії через паводок ввели режим надзвичайної ситуації. Наразі відомо, що із зони затоплення евакуйовано понад 100 місцевих жителів.

У Бурятії оголосили НС через затоплення

Як повідомив глава республіки Олексій Циденов, дві ділянки федеральної траси опинилися в зоні затоплення, повністю розмито одну ділянку дороги. Рух зупинено на невизначений час.

Також на трьох мостах через річки розмиті мости та під'їзди до них.

У Бурятії чергова повінь: затоплено кілька населених пунктів

3 серпня у Росії сталася нова повінь. На Хонхолойському водосховищі прорвало дамбу, вода стрімко затоплює місцеві селища.

Хонхолойська дамба прорвана. Там запас сьогодні площ прилеглих ландшафтних достатньо, близько шести кілометрів до найближчого населеного пункту. Тому хвильового впливу поки що не прогнозуємо, але водночас сьогодні, зараз продовжується підйом води, продовжується наростання паводкової ситуації, — повідомляють місцеві ресурси. Поширити

Наразі триває евакуація населення, вже підготовлені пункти тимчасового розміщення.