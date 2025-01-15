Росія запланувала масштабний повітряний терор

Польський прем’єр Дональд Туск офіційно попередив, що країна-агресорка РФ планує терористичні атаки не тільки проти Польщі, а й проти авіаліній у різних куточках світу.
Головні тези:
- Росія вдається до нових сценаріїв гібридних війн проти союзників України.
- Дізнайтеся деталі нової атаки РФ на Україну 15 січня.
Туск попередив про плани РФ
З заявою з цього приводу політик виступив на спільній пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським у Варшаві.
Дональд Туск згадав про зустріч лідерів держав щодо безпеки у Балтійському морі, яка відбулась у вівторок у Фінляндії, де йшлося, зокрема, про російські акти саботажу.
За його словами, останні дані підтверджують підготовку Росією актів терору проти авіаліній.
Атака РФ на Україну 15 січня — що відомо
Країна-агресорка атакувала мирні українські міста та села, запустивши 117 повітряних цілей.
Під час комбінованого удару ворог використав ракети різних типів і безпілотники:
1 балістичну ракету "Іскандер-М/KN" (запуск із Бєлгородської області);
7 крилатих ракет Х-22/Х-32 (з літаків Ту-22М3 у Тульській області);
4 крилаті ракети "Калібр" (з акваторії Чорного моря);
27 крилатих ракет Х-101/Х-55см (зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у Волгоградській області);
4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (з літаків у Бєлгородській області);
74 дрони Shahed і дрони-імітатори (запуски з Брянська, Орла, Міллерова та Приморсько-Ахтарська).
Українським силам ППО вдалося збити:
23 крилатих ракет Х-101/Х-55см;
3 крилаті ракети "Калібр";
4 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
47 ударних БпЛА Shahed та дронів-імітаторів. Ще 27 цілей не досягли об’єктів і були локаційно втрачені.
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