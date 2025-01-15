Росія запланувала масштабний повітряний терор
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Росія запланувала масштабний повітряний терор

Путін

Польський прем’єр Дональд Туск офіційно попередив, що країна-агресорка РФ планує терористичні атаки не тільки проти Польщі, а й проти авіаліній у різних куточках світу.

Головні тези:

  • Росія вдається до нових сценаріїв гібридних війн проти союзників України.
  • Дізнайтеся деталі нової атаки РФ на Україну 15 січня.

Туск попередив про плани РФ

З заявою з цього приводу політик виступив на спільній пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським у Варшаві.

Дональд Туск згадав про зустріч лідерів держав щодо безпеки у Балтійському морі, яка відбулась у вівторок у Фінляндії, де йшлося, зокрема, про російські акти саботажу.

Ці акти саботажу — версії війни, яку Росія проголосила усьому світу, не тільки Україні. Вони вимагають спільних дій, і Польща відіграє ключову роль у протидії актам саботажу і диверсіям, які відбулись не тільки на польській території.

Дональд Туск

Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі

За його словами, останні дані підтверджують підготовку Росією актів терору проти авіаліній.

Росія планувала повітряний терор — і не тільки проти Польщі, але також проти авіаліній у цілому світі, — наголосив Туск.

Атака РФ на Україну 15 січня — що відомо

Країна-агресорка атакувала мирні українські міста та села, запустивши 117 повітряних цілей.

Під час комбінованого удару ворог використав ракети різних типів і безпілотники:

  • 1 балістичну ракету "Іскандер-М/KN" (запуск із Бєлгородської області);

  • 7 крилатих ракет Х-22/Х-32 (з літаків Ту-22М3 у Тульській області);

  • 4 крилаті ракети "Калібр" (з акваторії Чорного моря);

  • 27 крилатих ракет Х-101/Х-55см (зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у Волгоградській області);

  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (з літаків у Бєлгородській області);

  • 74 дрони Shahed і дрони-імітатори (запуски з Брянська, Орла, Міллерова та Приморсько-Ахтарська).

Українським силам ППО вдалося збити:

  • 23 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

  • 3 крилаті ракети "Калібр";

  • 4 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

  • 47 ударних БпЛА Shahed та дронів-імітаторів. Ще 27 цілей не досягли об’єктів і були локаційно втрачені.

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