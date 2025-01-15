Россия запланировала масштабный воздушный террор
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Россия запланировала масштабный воздушный террор

Путин
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Польский премьер Дональд Туск официально предупредил, что страна-агрессор РФ планирует террористические атаки не только против Польши, но и против авиалиний в разных уголках мира.

Главные тезисы

  • Россия прибегает к новым сценариям гибридных войн против союзников Украины.
  • Узнайте подробности новой атаки РФ на Украину 15 января.

Туск предупредил о планах РФ

С заявлением по этому поводу политик выступил на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Варшаве.

Дональд Туск напомнил о встрече лидеров государств по безопасности в Балтийском море, которая состоялась во вторник в Финляндии, где речь шла, в частности, о российских актах саботажа.

Эти акты саботажа — версии войны, которую Россия объявила всему миру, не только Украине. Они требуют совместных действий, и Польша играет ключевую роль в противодействии актам саботажа и диверсиям, произошедшим не только на польской территории.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

По его словам, последние данные подтверждают подготовку Россией актов террора против авиалиний.

Россия планировала воздушный террор — и не только против Польши, но также против авиалиний по всему миру, — подчеркнул Туск.

Атака РФ на Украину 15 января — что известно

Страна-агрессорка атаковала мирные украинские города и села, запустив 117 воздушных целей.

Во время комбинированного удара враг использовал ракеты разных типов и беспилотники:

  • 1 баллистическую ракету "Искандер-М/KN" (запуск из Белгородской области);

  • 7 крылатых ракет Х-22/Х-32 (из самолетов Ту-22М3 в Тульской области);

  • 4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);

  • 27 крылатых ракет Х-101/Х-55см (из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в Волгоградской области);

  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (с самолетов в Белгородской области);

  • 74 дроны Shahed и дроны-имитаторы (запуски из Брянска, Орла, Миллерова и Приморско-Ахтарска).

Украинским силам ПВО удалось сбить:

  • 23 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

  • 3 крылатые ракеты "Калибр";

  • 4 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

  • 47 ударных БпЛА Shahed и дронов-имитаторов. Еще 27 целей не достигли объектов и были локационно утрачены.

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