Россия запланировала масштабный воздушный террор

Польский премьер Дональд Туск официально предупредил, что страна-агрессор РФ планирует террористические атаки не только против Польши, но и против авиалиний в разных уголках мира.

Туск предупредил о планах РФ

С заявлением по этому поводу политик выступил на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Варшаве.

Дональд Туск напомнил о встрече лидеров государств по безопасности в Балтийском море, которая состоялась во вторник в Финляндии, где речь шла, в частности, о российских актах саботажа.

Эти акты саботажа — версии войны, которую Россия объявила всему миру, не только Украине. Они требуют совместных действий, и Польша играет ключевую роль в противодействии актам саботажа и диверсиям, произошедшим не только на польской территории. Дональд Туск Премьер-министр Польши

По его словам, последние данные подтверждают подготовку Россией актов террора против авиалиний.

Россия планировала воздушный террор — и не только против Польши, но также против авиалиний по всему миру, — подчеркнул Туск. Поделиться

Атака РФ на Украину 15 января — что известно

Страна-агрессорка атаковала мирные украинские города и села, запустив 117 воздушных целей.

Во время комбинированного удара враг использовал ракеты разных типов и беспилотники:

1 баллистическую ракету "Искандер-М/KN" (запуск из Белгородской области);

7 крылатых ракет Х-22/Х-32 (из самолетов Ту-22М3 в Тульской области);

4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);

27 крылатых ракет Х-101/Х-55см (из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в Волгоградской области);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (с самолетов в Белгородской области);

74 дроны Shahed и дроны-имитаторы (запуски из Брянска, Орла, Миллерова и Приморско-Ахтарска).

Украинским силам ПВО удалось сбить: