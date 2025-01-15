Россия запланировала масштабный воздушный террор

Польский премьер Дональд Туск официально предупредил, что страна-агрессор РФ планирует террористические атаки не только против Польши, но и против авиалиний в разных уголках мира.
Главные тезисы
- Россия прибегает к новым сценариям гибридных войн против союзников Украины.
- Узнайте подробности новой атаки РФ на Украину 15 января.
Туск предупредил о планах РФ
С заявлением по этому поводу политик выступил на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Варшаве.
Дональд Туск напомнил о встрече лидеров государств по безопасности в Балтийском море, которая состоялась во вторник в Финляндии, где речь шла, в частности, о российских актах саботажа.
По его словам, последние данные подтверждают подготовку Россией актов террора против авиалиний.
Атака РФ на Украину 15 января — что известно
Страна-агрессорка атаковала мирные украинские города и села, запустив 117 воздушных целей.
Во время комбинированного удара враг использовал ракеты разных типов и беспилотники:
1 баллистическую ракету "Искандер-М/KN" (запуск из Белгородской области);
7 крылатых ракет Х-22/Х-32 (из самолетов Ту-22М3 в Тульской области);
4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);
27 крылатых ракет Х-101/Х-55см (из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в Волгоградской области);
4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (с самолетов в Белгородской области);
74 дроны Shahed и дроны-имитаторы (запуски из Брянска, Орла, Миллерова и Приморско-Ахтарска).
Украинским силам ПВО удалось сбить:
23 крылатых ракет Х-101/Х-55см;
3 крылатые ракеты "Калибр";
4 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
47 ударных БпЛА Shahed и дронов-имитаторов. Еще 27 целей не достигли объектов и были локационно утрачены.
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