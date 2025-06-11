Росія застосувала нову тактику дронових атак по Харкову — що відомо

Російські окупанти змінили тактику атак на Харків. Тепер шахеди б'ють по місту в дуже короткий проміжок часу.
Головні тези:
- Російські окупанти застосували нову тактику дронових атак на Харків.
- Під час масованих атак роєм шахедів було зафіксовано близько 15 атак на місто Харків за 1-2 хвилини.
- За даними голови Харківської обласної військової адміністрації, під час атак по житлових будинках отримали поранення 60 людей, загинули 3 особи.
Росія атакує Харків “роєм” шахедів
Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у ефірі телемарафону.
За його словами, "прильоти" були в 11 локаціях. Зокрема було три влучання по житлових будинках.
60 людей отримали поранення, серед яких дев'ять дітей. Ще три людини — загинули. Одна жінка перебуває у вкрай важкому стані.
Він уточнив, що ворог вигадує нові тактики, щоб знищувати цивільні підприємства, а також житловий фонд.
Нагадаємо, що у ніч на 11 червня російські окупанти атакували Харків своїми ударними дронами. Були зафіксовані "прильоти" по житлових будинках. Під атакою перебували Основ'янський і Слобідський райони міста.
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