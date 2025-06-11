Росія застосувала нову тактику дронових атак по Харкову — що відомо

Російські окупанти змінили тактику атак на Харків. Тепер шахеди б'ють по місту в дуже короткий проміжок часу.

Росія атакує Харків “роєм” шахедів

Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у ефірі телемарафону.

Місто Харків атакували масовано близько 15 "Шахедів". Загалом їх було 17, якщо враховувати область. Вони фактично вдарили за рекордні 1-2 хвилини. Олег Синєгубов Голова Харківської ОВА

За його словами, "прильоти" були в 11 локаціях. Зокрема було три влучання по житлових будинках.

60 людей отримали поранення, серед яких дев'ять дітей. Ще три людини — загинули. Одна жінка перебуває у вкрай важкому стані.

Ворог змінює тактику. Спочатку він значно збільшує висоту "Шахедів". Вони спочатку рухаються (на висоті — ред.) 4-5 тисяч метрів і перед самою метою починають різке зниження. Поширити

Він уточнив, що ворог вигадує нові тактики, щоб знищувати цивільні підприємства, а також житловий фонд.