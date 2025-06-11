Россия применила новую тактику дроновых атак по Харькову — что известно

Российские оккупанты изменили тактику атак на Харьков. Теперь шахеды бьют по городу в очень короткий промежуток времени.
Главные тезисы
- Российские оккупанты изменили тактику атак на Харьков, используя дроны для массированных ударов в очень короткий промежуток времени.
- В результате новой тактики было зафиксировано около 15 атак на город за 1-2 минуты, что привело к ранениям и погибшим среди мирного населения.
- Глава Харьковской областной военной администрации отметил, что враг использует новые тактики, направленные на уничтожение гражданских объектов и жилищного фонда.
Россия атакует Харьков "роем" шахедов
Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.
По его словам, "прилеты" находились в 11 локациях. В частности, было три попадания по жилым домам.
60 человек получили ранения, среди которых девять детей. Еще три человека погибли. Одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии.
Он уточнил, что враг придумывает новые тактики, чтобы уничтожать гражданские предприятия, а также жилищный фонд.
Напомним, что в ночь на 11 июня российские оккупанты атаковали Харьков своими ударными дронами. Были зафиксированы "прилеты" по жилым домам. Под атакой находились Основенский и Слободской районы города.
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