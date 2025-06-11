Россия применила новую тактику дроновых атак по Харькову — что известно
Категория
Украина
Дата публикации

Россия применила новую тактику дроновых атак по Харькову — что известно

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
пожар
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Российские оккупанты изменили тактику атак на Харьков. Теперь шахеды бьют по городу в очень короткий промежуток времени.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты изменили тактику атак на Харьков, используя дроны для массированных ударов в очень короткий промежуток времени.
  • В результате новой тактики было зафиксировано около 15 атак на город за 1-2 минуты, что привело к ранениям и погибшим среди мирного населения.
  • Глава Харьковской областной военной администрации отметил, что враг использует новые тактики, направленные на уничтожение гражданских объектов и жилищного фонда.

Россия атакует Харьков "роем" шахедов

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.

Город Харьков атаковали массированно около 15 "Шахедов". В общей сложности их было 17, если учитывать область. Они фактически ударили в рекордные 1-2 минуты.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

По его словам, "прилеты" находились в 11 локациях. В частности, было три попадания по жилым домам.

60 человек получили ранения, среди которых девять детей. Еще три человека погибли. Одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии.

Враг сменяет тактику. Сначала он значительно увеличивает высоту "Шахедов". Они сначала двигаются (на высоте — ред.) 4-5 тысяч метров и перед самой целью начинают резкое снижение.

Он уточнил, что враг придумывает новые тактики, чтобы уничтожать гражданские предприятия, а также жилищный фонд.

Напомним, что в ночь на 11 июня российские оккупанты атаковали Харьков своими ударными дронами. Были зафиксированы "прилеты" по жилым домам. Под атакой находились Основенский и Слободской районы города.

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