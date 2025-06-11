Россия применила новую тактику дроновых атак по Харькову — что известно

Российские оккупанты изменили тактику атак на Харьков. Теперь шахеды бьют по городу в очень короткий промежуток времени.

Россия атакует Харьков "роем" шахедов

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.

Город Харьков атаковали массированно около 15 "Шахедов". В общей сложности их было 17, если учитывать область. Они фактически ударили в рекордные 1-2 минуты. Олег Синегубов Глава Харьковской ОВА

По его словам, "прилеты" находились в 11 локациях. В частности, было три попадания по жилым домам.

60 человек получили ранения, среди которых девять детей. Еще три человека погибли. Одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии.

Враг сменяет тактику. Сначала он значительно увеличивает высоту "Шахедов". Они сначала двигаются (на высоте — ред.) 4-5 тысяч метров и перед самой целью начинают резкое снижение. Поделиться

Он уточнил, что враг придумывает новые тактики, чтобы уничтожать гражданские предприятия, а также жилищный фонд.