РФ завдала комбінованого удару по портах Одещини — є загиблий і 8 постраждалих
Україна
Олег Кіпер / Одеська ОВА
Одеса

Удень 7 січня російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по портовій інфраструктурі Одещини.

Головні тези:

  • Російські війська вчинили комбінований удар по портовій інфраструктурі Одещини.
  • Внаслідок атаки є одна загибла людина та 8 постраждалих, які отримали медичну допомогу.
  • Пошкоджено припортову інфраструктуру, адміністративну будівлю, вантажний транспорт та контейнери.

Росія знову атакувала Одещину: є жертви

За попередніми даними, одна людина загинула. Ще пʼятеро людей постраждало, їм надається необхідна медична допомога.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Через атаку росіян пошкоджено припортову інфраструктуру, адміністративну будівлю, вантажний транспорт та контейнери.

Олег Кіпер

Олег Кіпер

Начальник Одеської ОВА

Над ліквідацією наслідків на місці працюють всі відповідні служби.

Порт Одеси після атаки РФ

Правоохоронці фіксують сліди чергового злочину проти мирної Одещини.

Пізніше стало відомо, що внаслідок удару РФ постраждало 8 людей.

