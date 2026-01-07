РФ завдала комбінованого удару по портах Одещини — є загиблий і 8 постраждалих

Удень 7 січня російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по портовій інфраструктурі Одещини.
Головні тези:
- Російські війська вчинили комбінований удар по портовій інфраструктурі Одещини.
- Внаслідок атаки є одна загибла людина та 8 постраждалих, які отримали медичну допомогу.
- Пошкоджено припортову інфраструктуру, адміністративну будівлю, вантажний транспорт та контейнери.
За попередніми даними, одна людина загинула. Ще пʼятеро людей постраждало, їм надається необхідна медична допомога.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Над ліквідацією наслідків на місці працюють всі відповідні служби.
Правоохоронці фіксують сліди чергового злочину проти мирної Одещини.
