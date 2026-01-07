РФ нанесла комбинированный удар по портам Одещины — есть погибший и 8 пострадавших

Россия снова атаковала Одещину: есть жертвы

По предварительным данным, один человек погиб. Еще пять человек пострадали, им предоставляется необходимая медицинская помощь.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Из-за атаки россиян повреждены припортовая инфраструктура, административное здание, грузовой транспорт и контейнеры. Олег Кипер Начальник Одесской ОВА

Над ликвидацией последствий на месте работают все службы.

Порт Одессы после атаки РФ

Правоохранители фиксируют следы очередного преступления против мирной Одещины.