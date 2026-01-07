РФ нанесла комбинированный удар по портам Одещины — есть погибший и 8 пострадавших

Днем 7 января российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по портовой инфраструктуре Одесщины.
Главные тезисы
- Российские войска нанесли комбинированный удар по портовой инфраструктуре Одещины, погиб один человек и 8 пострадали.
- Атака привела к повреждению припортовой инфраструктуры, административного здания, грузового транспорта и контейнеров.
Россия снова атаковала Одещину: есть жертвы
По предварительным данным, один человек погиб. Еще пять человек пострадали, им предоставляется необходимая медицинская помощь.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
Над ликвидацией последствий на месте работают все службы.
Правоохранители фиксируют следы очередного преступления против мирной Одещины.
