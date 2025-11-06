Росія завдала масованого удару безпілотниками по Кам'янському — є постраждалі

Атака дронів РФ по Кам’янському: наслідки

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

За словами голови ОВА, внаслідок масованої атаки у Кам'янському виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство. Постраждали 8 людей.

Владислав Гайваненко показав фото наслідків атаки на Дніпропетровщину.

Кам’янське після удару РФ

У Кам'янському пізно ввечері 5 листопада пролунали вибухи після сповіщень про загрозу атаки дронів. Після 23:00 Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про загрозу безпілотників на півночі та в центрі Дніпропетровщини — курсом на Дніпро та Кам'янське.

Російські військові також вдарили по Петропавлівській громаді Синельниківського району. Зайнялася будівля комунального підприємства.

По Нікопольщині російська армія продовжувала цілити FPV-дронами та артилерією. Била по самому Нікополю і Покровській громаді. Пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок, лінія електропередач.