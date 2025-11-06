Росія завдала масованого удару безпілотниками по Кам'янському — є постраждалі

Ворог масовано атакував у ніч на 6 листопада Кам'янське Дніпропетровської області безпілотниками. Постраждали 8 людей.
Головні тези:
- Росія завдала масованого удару безпілотниками по місту Кам'янське у Дніпропетровській області, що спричинило значні руйнування та постраждалі люди.
- Атака дронів РФ призвела до пожеж, пошкоджень автомобілів, дахів будинків та інших об'єктів інфраструктури у Кам'янському.
- Напади безпілотників також стосувались інших населених пунктів, зокрема Петропавлівської громади та Нікопольщини, де також зафіксовано значні пошкодження.
Атака дронів РФ по Кам’янському: наслідки
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
За словами голови ОВА, внаслідок масованої атаки у Кам'янському виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство. Постраждали 8 людей.
Владислав Гайваненко показав фото наслідків атаки на Дніпропетровщину.
У Кам'янському пізно ввечері 5 листопада пролунали вибухи після сповіщень про загрозу атаки дронів. Після 23:00 Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про загрозу безпілотників на півночі та в центрі Дніпропетровщини — курсом на Дніпро та Кам'янське.
Російські військові також вдарили по Петропавлівській громаді Синельниківського району. Зайнялася будівля комунального підприємства.
По Нікопольщині російська армія продовжувала цілити FPV-дронами та артилерією. Била по самому Нікополю і Покровській громаді. Пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок, лінія електропередач.
Захисники неба знищили в Дніпропетровській області 13 безпілотників.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-