Росія завдала масованого удару безпілотниками по Кам'янському — є постраждалі
Україна
Росія завдала масованого удару безпілотниками по Кам'янському — є постраждалі

Кам'янське
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Ворог масовано атакував у ніч на 6 листопада Кам'янське Дніпропетровської області безпілотниками. Постраждали 8 людей.

Головні тези:

  • Росія завдала масованого удару безпілотниками по місту Кам'янське у Дніпропетровській області, що спричинило значні руйнування та постраждалі люди.
  • Атака дронів РФ призвела до пожеж, пошкоджень автомобілів, дахів будинків та інших об'єктів інфраструктури у Кам'янському.
  • Напади безпілотників також стосувались інших населених пунктів, зокрема Петропавлівської громади та Нікопольщини, де також зафіксовано значні пошкодження.

Атака дронів РФ по Кам’янському: наслідки

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

За словами голови ОВА, внаслідок масованої атаки у Кам'янському виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство. Постраждали 8 людей.

Владислав Гайваненко показав фото наслідків атаки на Дніпропетровщину.

Кам’янське після удару РФ

У Кам'янському пізно ввечері 5 листопада пролунали вибухи після сповіщень про загрозу атаки дронів. Після 23:00 Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про загрозу безпілотників на півночі та в центрі Дніпропетровщини — курсом на Дніпро та Кам'янське.

Російські військові також вдарили по Петропавлівській громаді Синельниківського району. Зайнялася будівля комунального підприємства.

По Нікопольщині російська армія продовжувала цілити FPV-дронами та артилерією. Била по самому Нікополю і Покровській громаді. Пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок, лінія електропередач.

Захисники неба знищили в Дніпропетровській області 13 безпілотників.

Україна
