Россия нанесла массированный удар беспилотниками по Каменскому — есть пострадавшие

Враг массированно атаковал в ночь на 6 ноября Каменское Днепропетровской области беспилотниками. Пострадали 8 человек.

Атака дронов РФ по Каменскому: последствия

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

По словам главы ОВА, в результате массированной атаки в Каменском возникло несколько пожаров. Частично разрушены крыша и перекрытия в одном из четырехэтажных подъездов. Повреждены авто. Изуродованная инфраструктура, транспортное предприятие. Пострадали 8 человек.

Владислав Гайваненко показал фото последствий атаки в Днепропетровскую область.

Каменское после удара РФ

В Каменском поздно вечером 5 ноября прогремели взрывы после уведомлений об угрозе атаки дронов. После 23:00 Воздушные Силы ВСУ сообщали об угрозе беспилотников на севере и в центре Днепропетровщины курсом на Днепр и Каменское.

Российские военные также ударили по Петропавловской общине Синельниковского района. Загорелось здание коммунального предприятия.

По Никопольщине русская армия продолжала целить FPV-дронами и артиллерией. Била по самому Никополю и Покровской общине. Повреждены пятиэтажка, частный дом, линия электропередач.