Росія завдала масованого удару по житлових кварталах Дніпра — 18 поранених

Кількість поранених унаслідок удару російських військ по Дніпру зросла до 18, серед них – двоє дітей.
Росія атакувала житлові квартали Дніпра: уже 18 поранених
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.
Вісьмох людей госпіталізували. Це чотири жінки і четверо чоловіків, уточнив очільник ОДА.
Медики оцінюють стан постраждалих як середньої тяжкості. Усі вони отримують необхідну допомогу.
Уночі 18 травня війська РФ завдали по Дніпру ракетного удару, раніше було відомо про дев'ятьох постраждалих. Окрім того, з вечора 17 травня ворог масовано атакував місто безпілотниками.
