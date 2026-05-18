Россия нанесла массированный удар по жилым кварталам Днепра — 18 раненых

Число раненых в результате удара российских войск по Днепру возросло до 18, среди них – двое детей.

Россия атаковала жилые кварталы Днепра: уже 18 раненых

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Уже 18 раненых из-за атаки россиян на Днепр. Среди них — 2-летняя девочка и 10-летний мальчик. Дети на амбулаторном лечении.

Днепр после атаки РФ

Восемь человек были госпитализированы. Это четыре женщины и четверо мужчин, уточнил глава ОГА.

Медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести. Все они получают необходимую помощь.

Ночью 18 мая войска РФ нанесли по Днепру ракетный удар, ранее было известно о девяти пострадавших. Кроме того, с вечера 17 мая враг массированно атаковал город беспилотниками.