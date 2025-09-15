Росія завдала ракетного удару по агропідприємству на Сумщині — багато поранених
Росія завдала ракетного удару по агропідприємству на Сумщині — багато поранених

Сумська ОВА
Сумщина

Росія ударила ракетами по агропідприємству у Сумській області. Пошкоджено близько 30 одиниць техніки та поранено 12 працівників, які збирали врожай.

Головні тези:

  • Росія вдарила ракетами по агропідприємству у Сумській області, що призвело до поранених та руйнування техніки.
  • Атака сталася ввечері 14 вересня в Охтирському районі, де постраждали працівники, які збирали врожай.
  • Госпіталізовано 11 осіб, один у важкому стані, та пошкоджено близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки.

Росія атакувала аграріїв на Сумщині

За даними слідства, пізно ввечері 14 вересня близько 23:00 російські окупанти завдали, за попередньою інформацією, два ракетні удари по території підприємства у Боромлянській громаді Охтирського району.

Ціллю ворога стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка, — повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Внаслідок атаки постраждали люди, які збирали врожай. Поранення отримали 12 працівників.

Як уточнив голова обласної військової адміністрації, госпіталізовані 11 чоловіків, один із них перебуває у важкому стані.

Також пошкоджено близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки, зокрема трактори та комбайни.

Прокурори разом із правоохоронцями задокументували наслідки атаки та розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

