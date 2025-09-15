Росія завдала ракетного удару по агропідприємству на Сумщині — багато поранених

Росія ударила ракетами по агропідприємству у Сумській області. Пошкоджено близько 30 одиниць техніки та поранено 12 працівників, які збирали врожай.

Росія атакувала аграріїв на Сумщині

За даними слідства, пізно ввечері 14 вересня близько 23:00 російські окупанти завдали, за попередньою інформацією, два ракетні удари по території підприємства у Боромлянській громаді Охтирського району.

Ціллю ворога стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка, — повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров. Поширити

Внаслідок атаки постраждали люди, які збирали врожай. Поранення отримали 12 працівників.

Як уточнив голова обласної військової адміністрації, госпіталізовані 11 чоловіків, один із них перебуває у важкому стані.

Також пошкоджено близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки, зокрема трактори та комбайни.