Росія завдала ракетного удару по агропідприємству на Сумщині — багато поранених

Росія ударила ракетами по агропідприємству у Сумській області. Пошкоджено близько 30 одиниць техніки та поранено 12 працівників, які збирали врожай.
Головні тези:
- Росія вдарила ракетами по агропідприємству у Сумській області, що призвело до поранених та руйнування техніки.
- Атака сталася ввечері 14 вересня в Охтирському районі, де постраждали працівники, які збирали врожай.
- Госпіталізовано 11 осіб, один у важкому стані, та пошкоджено близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки.
Росія атакувала аграріїв на Сумщині
За даними слідства, пізно ввечері 14 вересня близько 23:00 російські окупанти завдали, за попередньою інформацією, два ракетні удари по території підприємства у Боромлянській громаді Охтирського району.
Внаслідок атаки постраждали люди, які збирали врожай. Поранення отримали 12 працівників.
Як уточнив голова обласної військової адміністрації, госпіталізовані 11 чоловіків, один із них перебуває у важкому стані.
Також пошкоджено близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки, зокрема трактори та комбайни.
