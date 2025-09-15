Россия нанесла ракетный удар по агропредприятию в Сумской области — много раненых
Россия нанесла ракетный удар по агропредприятию в Сумской области — много раненых

Россия ударила ракетами по агропредприятию в Сумской области Повреждены около 30 единиц техники и ранены 12 работников, убиравших урожай.

  • Российская ракетная атака в Сумской области повлекла за собой многочисленные ранения сотрудников агропредприятия.
  • Более 30 единиц сельскохозяйственной техники были повреждены в результате удара.
  • 11 человек были госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.

Россия атаковала аграриев в Сумской области

По данным следствия, поздно вечером 14 сентября около 23:00 российские кафиры нанесли, по предварительной информации, два ракетных удара по территории предприятия в Боромлянской общине Ахтырского района.

Целью врага стало мирное поле, где работала сельскохозяйственная техника, сообщил председатель Сумской ОВА Олег Григоров.

В результате атаки пострадали люди, собиравшие урожай. Ранения получили 12 работников.

Как уточнил глава областной военной администрации, госпитализированы 11 мужчин, один из них находится в тяжелом состоянии.

Также повреждено около 30 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе тракторы и комбайны.

Прокуроры вместе со стражами порядка задокументировали последствия атаки и начали досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

