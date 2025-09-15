Россия нанесла ракетный удар по агропредприятию в Сумской области — много раненых

Россия ударила ракетами по агропредприятию в Сумской области Повреждены около 30 единиц техники и ранены 12 работников, убиравших урожай.
Главные тезисы
- Российская ракетная атака в Сумской области повлекла за собой многочисленные ранения сотрудников агропредприятия.
- Более 30 единиц сельскохозяйственной техники были повреждены в результате удара.
- 11 человек были госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.
Россия атаковала аграриев в Сумской области
По данным следствия, поздно вечером 14 сентября около 23:00 российские кафиры нанесли, по предварительной информации, два ракетных удара по территории предприятия в Боромлянской общине Ахтырского района.
В результате атаки пострадали люди, собиравшие урожай. Ранения получили 12 работников.
Как уточнил глава областной военной администрации, госпитализированы 11 мужчин, один из них находится в тяжелом состоянии.
Также повреждено около 30 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе тракторы и комбайны.
