Россия нанесла ракетный удар по агропредприятию в Сумской области — много раненых

По данным следствия, поздно вечером 14 сентября около 23:00 российские кафиры нанесли, по предварительной информации, два ракетных удара по территории предприятия в Боромлянской общине Ахтырского района.

Целью врага стало мирное поле, где работала сельскохозяйственная техника, сообщил председатель Сумской ОВА Олег Григоров. Поделиться

В результате атаки пострадали люди, собиравшие урожай. Ранения получили 12 работников.

Как уточнил глава областной военной администрации, госпитализированы 11 мужчин, один из них находится в тяжелом состоянии.

Также повреждено около 30 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе тракторы и комбайны.