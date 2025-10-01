Росія завдала ракетного удару по Балаклії — є загибла і поранені
Росія завдала ракетного удару по Балаклії — є загибла і поранені

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Російські окупанти завдали ракетного удару ввечері 1 жовтня по місту Балаклія на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки загинула 70-річна жінка.

Головні тези:

  • Ракетний удар Росії по місту Балаклія на Харківщині спричинив загибель 70-річної жінки та поранення чотирьох інших жінок.
  • Внаслідок атаки вплинула на здоров'я 88-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес.
  • Ракета потрапила в землю біля житлового будинку, що спричинило пожежу в одній з квартир та загоряння автомобіля.

Росія била ракетою по Балаклії: є жертви

Також поранень дістали 79-річна, 78-річна, 35-річна та 60-річна жінки. Всіх постраждалих було шпиталізовано.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також гострої реакції на стрес зазнала 88-річна жінка.

За попередньою інформацією, зафіксовано влучання ракети в землю поряд з пʼятиповерховим житловим будинком. Спалахнула пожежа в одній із квартир. Також горить припаркований автомобіль.

На місці працюють підрозділи ДСНС та медики.

