Росія завдала ракетного удару по Балаклії — є загибла і поранені

Російські окупанти завдали ракетного удару ввечері 1 жовтня по місту Балаклія на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки загинула 70-річна жінка.
Головні тези:
- Ракетний удар Росії по місту Балаклія на Харківщині спричинив загибель 70-річної жінки та поранення чотирьох інших жінок.
- Внаслідок атаки вплинула на здоров'я 88-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес.
- Ракета потрапила в землю біля житлового будинку, що спричинило пожежу в одній з квартир та загоряння автомобіля.
Росія била ракетою по Балаклії: є жертви
Також поранень дістали 79-річна, 78-річна, 35-річна та 60-річна жінки. Всіх постраждалих було шпиталізовано.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Також гострої реакції на стрес зазнала 88-річна жінка.
На місці працюють підрозділи ДСНС та медики.
