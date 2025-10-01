Россия нанесла ракетный удар по Балаклее — есть погибшая и раненые
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
ракета
Российские кафиры нанесли ракетный удар вечером 1 октября по городу Балаклея на Харьковщине. В результате вражеской атаки погибла 70-летняя женщина.

Главные тезисы

  • 70-летняя женщина стала жертвой ракетного удара по городу Балаклея на Харьковщине.
  • Четыре женщины получили ранения в результате вражеской атаки, все пострадавшие были госпитализированы.
  • Пожар в жилом доме и возгорание автомобиля были следствием попадания ракеты в землю возле дома.

Россия била ракетой по Балаклее: есть жертвы

Также ранения получили 79-летняя, 78-летняя, 35-летняя и 60-летняя женщины. Все пострадавшие были госпитализированы.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Также острую реакцию на стресс испытала 88-летняя женщина.

По предварительной информации, зафиксировано попадание ракеты в землю рядом с пятиэтажным жилым домом. Вспыхнул пожар в одной из квартир. Также горит припаркованный автомобиль.

На месте работают подразделения ГСЧС и медики.

