Россия нанесла ракетный удар по Балаклее — есть погибшая и раненые

Российские кафиры нанесли ракетный удар вечером 1 октября по городу Балаклея на Харьковщине. В результате вражеской атаки погибла 70-летняя женщина.
Главные тезисы
- 70-летняя женщина стала жертвой ракетного удара по городу Балаклея на Харьковщине.
- Четыре женщины получили ранения в результате вражеской атаки, все пострадавшие были госпитализированы.
- Пожар в жилом доме и возгорание автомобиля были следствием попадания ракеты в землю возле дома.
Россия била ракетой по Балаклее: есть жертвы
Также ранения получили 79-летняя, 78-летняя, 35-летняя и 60-летняя женщины. Все пострадавшие были госпитализированы.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
Также острую реакцию на стресс испытала 88-летняя женщина.
На месте работают подразделения ГСЧС и медики.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-