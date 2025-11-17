Росія завдала ракетного удару по Балаклії — є загиблі та багато поранених
Росія завдала ракетного удару по Балаклії — є загиблі та багато поранених

ДСНС України
Балаклея
Російські війська сьогодні вночі, 17 листопада, атакували Балаклію Харківської області. В результаті ракетного удару є загиблі та поранені.

Головні тези:

  • Російські війська вночі здійснили ракетний удар по Балаклії Харківської області.
  • Загинули та постраждали цивільні мешканці, в тому числі діти, у результаті ракетних ударів.
  • РФ атакує житлові квартали, дитячі садки та медичну інфраструктуру, зазіхаючи на цивільне населення.

Росія атакувала Балаклею: є загиблі

Вночі Росія завдала підступних ракетних ударів по мирному місту Балаклія. Влучання ракет прийшлось в район щільної забудови житлового кварталу.

ДСНС України повідомило, що, за попередніми даними 3 особи загинуло, ще 13 постраждало, з них 4 дитини.

Внаслідок атаки горіли приватний житловий будинок, балкони квартир багатоповерхівок та легкові автомобілі. Пошкоджено 9-ти- та 5-поверхові житлові будинки, дитячий садок та легкові автомобілі. Всі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.

Наслідки ракетного удару РФ у Балаклеї

Внаслідок влучання ракети пошкоджено сім багатоквартирних житлових будинків і дитячий садок. Після повторного удару постраждали ще два дев’ятиповерхові житлові будинки, — зазначили у Генштабі.

Зазначається, що РФ продовжує свідомий терор цивільного населення, цілеспрямовано атакуючи житлові квартали, заклади освіти та медичну інфраструктуру.

Раніше повідомлялось, що внаслідок ворожого ракетного удару по Балаклії Харківської області постраждали 8 людей. Попередньо, одна людина загинула. Попередньо, серед постраждалих — двоє дітей віком 14 і 12 років. Також до медиків по допомогу звернувся 61-річний чоловік, його було шпиталізовано.

