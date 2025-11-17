Росія завдала ракетного удару по Балаклії — є загиблі та багато поранених

Російські війська сьогодні вночі, 17 листопада, атакували Балаклію Харківської області. В результаті ракетного удару є загиблі та поранені.
Головні тези:
- Російські війська вночі здійснили ракетний удар по Балаклії Харківської області.
- Загинули та постраждали цивільні мешканці, в тому числі діти, у результаті ракетних ударів.
- РФ атакує житлові квартали, дитячі садки та медичну інфраструктуру, зазіхаючи на цивільне населення.
Росія атакувала Балаклею: є загиблі
Вночі Росія завдала підступних ракетних ударів по мирному місту Балаклія. Влучання ракет прийшлось в район щільної забудови житлового кварталу.
ДСНС України повідомило, що, за попередніми даними 3 особи загинуло, ще 13 постраждало, з них 4 дитини.
Внаслідок атаки горіли приватний житловий будинок, балкони квартир багатоповерхівок та легкові автомобілі. Пошкоджено 9-ти- та 5-поверхові житлові будинки, дитячий садок та легкові автомобілі. Всі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.
Внаслідок влучання ракети пошкоджено сім багатоквартирних житлових будинків і дитячий садок. Після повторного удару постраждали ще два дев’ятиповерхові житлові будинки, — зазначили у Генштабі.
Зазначається, що РФ продовжує свідомий терор цивільного населення, цілеспрямовано атакуючи житлові квартали, заклади освіти та медичну інфраструктуру.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-