Россия нанесла ракетный удар по Балаклее — есть погибшие и много раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Россия нанесла ракетный удар по Балаклее — есть погибшие и много раненых

ДСНС Украины
Балаклея
Read in English
Читати українською

Российские войска сегодня ночью, 17 ноября, атаковали Балаклею Харьковской области. В результате ракетного удара погибли и ранены.

Главные тезисы

  • Российские войска ночью нанесли ракетный удар по Балаклее Харьковской области, погибли и пострадали гражданские жители, включая детей.
  • Повреждены жилые дома, детский сад, легковые автомобили - результат жутких ракетных ударов, продолжающегося террора гражданского населения.
  • По предварительным данным 3 человека погибли, еще 13 пострадали, в том числе 4 ребенка.

Россия атаковала Балаклею: есть погибшие

Ночью Россия нанесла коварные ракетные удары по мирному городу Балаклея. Попадания ракет пришлось в район плотной застройки жилого квартала.

ГСЧС Украины сообщило, что, по предварительным данным 3 человека погибли, еще 13 пострадали, из них 4 ребенка.

В результате атаки горели частный жилой дом, балконы квартир многоэтажек и легковые автомобили. Повреждены 9-ти и 5-этажные жилые дома, детский сад и легковые автомобили. Все пожары оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС.

Последствия ракетного удара РФ в Балаклее

В результате попадания ракеты повреждены семь многоквартирных жилых домов и детский сад. После повторного удара пострадали еще два девятиэтажных жилых дома, — отметили в Генштабе.

Отмечается, что РФ продолжает сознательный террор гражданского населения, целенаправленно атакуя жилые кварталы, учебные заведения и медицинскую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что в результате вражеского ракетного удара по Балаклее Харьковской области пострадали 8 человек. Предварительно, один человек погиб. Предварительно среди пострадавших — двое детей в возрасте 14 и 12 лет. Также к медикам за помощью обратился 61-летний мужчина, он был госпитализирован.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ракетный удар РФ по Днепру 24 июня — количество погибших и раненых возросло
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Днепро
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Ракетный удар по электроподстанции российского Белгорода — в городе частично исчез свет
Белгород
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ракетный удар России по Николаеву — количество пострадавших возросло
Виталий Ким / Николаевская ОВА
Николаев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?