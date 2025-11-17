Россия нанесла ракетный удар по Балаклее — есть погибшие и много раненых

Ранее сообщалось, что в результате вражеского ракетного удара по Балаклее Харьковской области пострадали 8 человек. Предварительно, один человек погиб. Предварительно среди пострадавших — двое детей в возрасте 14 и 12 лет. Также к медикам за помощью обратился 61-летний мужчина, он был госпитализирован.