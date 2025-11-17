Россия нанесла ракетный удар по Балаклее — есть погибшие и много раненых

Российские войска сегодня ночью, 17 ноября, атаковали Балаклею Харьковской области. В результате ракетного удара погибли и ранены.
Главные тезисы
- Российские войска ночью нанесли ракетный удар по Балаклее Харьковской области, погибли и пострадали гражданские жители, включая детей.
- Повреждены жилые дома, детский сад, легковые автомобили - результат жутких ракетных ударов, продолжающегося террора гражданского населения.
- По предварительным данным 3 человека погибли, еще 13 пострадали, в том числе 4 ребенка.
Россия атаковала Балаклею: есть погибшие
Ночью Россия нанесла коварные ракетные удары по мирному городу Балаклея. Попадания ракет пришлось в район плотной застройки жилого квартала.
ГСЧС Украины сообщило, что, по предварительным данным 3 человека погибли, еще 13 пострадали, из них 4 ребенка.
В результате атаки горели частный жилой дом, балконы квартир многоэтажек и легковые автомобили. Повреждены 9-ти и 5-этажные жилые дома, детский сад и легковые автомобили. Все пожары оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС.
В результате попадания ракеты повреждены семь многоквартирных жилых домов и детский сад. После повторного удара пострадали еще два девятиэтажных жилых дома, — отметили в Генштабе.
Отмечается, что РФ продолжает сознательный террор гражданского населения, целенаправленно атакуя жилые кварталы, учебные заведения и медицинскую инфраструктуру.
