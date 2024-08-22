Росія завдала ракетного удару по Богодухову — є загиблий і поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія завдала ракетного удару по Богодухову — є загиблий і поранені

Харківська ОВА
Харківщина

Близько 16-ої години 22 серпня російські терористи вдарили ракетою по Богодухову Харківської області. За попередніми даними, одна людина загинула, дістали поранення шестеро.

Головні тези:

  • Російські терористи вдарили ракетою по Богодухову на Харківщині.
  • Загинув один чоловік, шестеро осіб отримали поранення в результаті ракетного удару Росії.
  • Серед постраждалих є 15-річний підліток та жінки віком 28 та 45 років.

Російський ракетний удар по Богодухову: що відомо

Кількість поранених унаслідок російських ударів по місту Богодухів на Харківщині зросла до шести, серед них — 15-річний хлопець.

Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація.

За оновленою інформацією, внаслідок ворожого ракетного обстрілу міста Богодухів загинув 57-річний чоловік. Серед постраждалих — 15-річний хлопець, 50-річний чоловік, жінки 28 та 45 років. Вік ще двох постраждалих жінок наразі встановлюється.

Ударів було завдано зокрема по цивільному підприємству. Чоловік, який загинув, перебував на городі.

Постраждалі дістали вибухові поранення з пошкодженнями ніг, рук. У підлітка — вибухова травма з пошкодженням лівого передпліччя.

Що відомо про обстріл окупантами РФ Харківщини

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, близько 12:25 21 серпня окупанти вдарили по населеному пункту Козача Лопань Дергачівської громади.

Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю сільської ради. За попередньою інформацією, під завалами знаходяться троє людей.

На місці працюють всі профільні служби. Є загроза повторних ударів, — наголосив Синєгубов.

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