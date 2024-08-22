Росія завдала ракетного удару по Богодухову — є загиблий і поранені

Близько 16-ої години 22 серпня російські терористи вдарили ракетою по Богодухову Харківської області. За попередніми даними, одна людина загинула, дістали поранення шестеро.
Головні тези:
- Російські терористи вдарили ракетою по Богодухову на Харківщині.
- Загинув один чоловік, шестеро осіб отримали поранення в результаті ракетного удару Росії.
- Серед постраждалих є 15-річний підліток та жінки віком 28 та 45 років.
Російський ракетний удар по Богодухову: що відомо
Кількість поранених унаслідок російських ударів по місту Богодухів на Харківщині зросла до шести, серед них — 15-річний хлопець.
Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація.
Ударів було завдано зокрема по цивільному підприємству. Чоловік, який загинув, перебував на городі.
Постраждалі дістали вибухові поранення з пошкодженнями ніг, рук. У підлітка — вибухова травма з пошкодженням лівого передпліччя.
Що відомо про обстріл окупантами РФ Харківщини
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, близько 12:25 21 серпня окупанти вдарили по населеному пункту Козача Лопань Дергачівської громади.
Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю сільської ради. За попередньою інформацією, під завалами знаходяться троє людей.
На місці працюють всі профільні служби. Є загроза повторних ударів, — наголосив Синєгубов.
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