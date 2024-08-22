Россия нанесла ракетный удар по Богодухову — есть погибший и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия нанесла ракетный удар по Богодухову — есть погибший и раненые

Харьковская ОВА
Харьковщина
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Около 16 часов 22 августа российские террористы ударили ракетой по Богодухову Харьковской области. По предварительным данным, один человек погиб, получили ранения шесть человек.

Главные тезисы

  • Российские террористы нанесли ракетный удар по Богодухову в Харьковской области, в результате чего погиб один человек, а шесть получили ранения.
  • Среди пострадавших есть подросток 15 лет и женщины 28 и 45 лет. Число раненых возросло до шести человек.
  • Угроза повторных ударов остается, и на месте происшествия работают все профильные службы для оказания помощи.

Российский ракетный удар по Богодухову: что известно

Число раненых в результате российских ударов по городу Богодухов на Харьковщине возросло до шести, среди них — 15-летний парень.

Об этом сообщила Харьковская областная военная администрация.

По обновленной информации, в результате вражеских ракетных обстрелов города Богодухов погиб 57-летний мужчина. Среди пострадавших — 15-летний парень, 50-летний мужчина, женщины 28 и 45 лет. Возраст еще двух пострадавших женщин устанавливается.

Удары были нанесены в частности по гражданскому предприятию. Погибший мужчина находился на огороде.

Пострадавшие получили взрывные ранения с повреждениями ног, рук. У подростка — взрывная травма с повреждением левого предплечья.

Что известно об обстреле оккупантами РФ Харьковщины

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, около 12:25 21 августа оккупанты ударили по населенному пункту Казачья Лопань Дергачевской общины.

В результате обстрела повреждено здание сельского совета. По предварительной информации, под завалами находятся три человека.

На месте работают все профильные службы. Есть угроза повторных ударов, — подчеркнул Синегубов.

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