Россия нанесла ракетный удар по Богодухову — есть погибший и раненые

Около 16 часов 22 августа российские террористы ударили ракетой по Богодухову Харьковской области. По предварительным данным, один человек погиб, получили ранения шесть человек.
Главные тезисы
- Российские террористы нанесли ракетный удар по Богодухову в Харьковской области, в результате чего погиб один человек, а шесть получили ранения.
- Среди пострадавших есть подросток 15 лет и женщины 28 и 45 лет. Число раненых возросло до шести человек.
- Угроза повторных ударов остается, и на месте происшествия работают все профильные службы для оказания помощи.
Российский ракетный удар по Богодухову: что известно
Число раненых в результате российских ударов по городу Богодухов на Харьковщине возросло до шести, среди них — 15-летний парень.
Об этом сообщила Харьковская областная военная администрация.
Удары были нанесены в частности по гражданскому предприятию. Погибший мужчина находился на огороде.
Пострадавшие получили взрывные ранения с повреждениями ног, рук. У подростка — взрывная травма с повреждением левого предплечья.
Что известно об обстреле оккупантами РФ Харьковщины
Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, около 12:25 21 августа оккупанты ударили по населенному пункту Казачья Лопань Дергачевской общины.
В результате обстрела повреждено здание сельского совета. По предварительной информации, под завалами находятся три человека.
На месте работают все профильные службы. Есть угроза повторных ударов, — подчеркнул Синегубов.
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