Россия нанесла ракетный удар по Богодухову — есть погибший и раненые

Около 16 часов 22 августа российские террористы ударили ракетой по Богодухову Харьковской области. По предварительным данным, один человек погиб, получили ранения шесть человек.

Российский ракетный удар по Богодухову: что известно

Число раненых в результате российских ударов по городу Богодухов на Харьковщине возросло до шести, среди них — 15-летний парень.

Об этом сообщила Харьковская областная военная администрация.

По обновленной информации, в результате вражеских ракетных обстрелов города Богодухов погиб 57-летний мужчина. Среди пострадавших — 15-летний парень, 50-летний мужчина, женщины 28 и 45 лет. Возраст еще двух пострадавших женщин устанавливается. Поделиться

Удары были нанесены в частности по гражданскому предприятию. Погибший мужчина находился на огороде.

Пострадавшие получили взрывные ранения с повреждениями ног, рук. У подростка — взрывная травма с повреждением левого предплечья.

Что известно об обстреле оккупантами РФ Харьковщины

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, около 12:25 21 августа оккупанты ударили по населенному пункту Казачья Лопань Дергачевской общины.

В результате обстрела повреждено здание сельского совета. По предварительной информации, под завалами находятся три человека.