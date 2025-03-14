Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу — є постраждалі

Російські війська ввечері 14 березня завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Окупанти влучили у центр житлового кварталу, є постраждалі.
Головні тези:
- Російські війська ввечері 14 березня атакували Кривий Ріг ракетами, є постраждалі в центрі міста.
- Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив факт ракетного удару та наголосив на необхідності залишатись в укриттях.
- Четверо постраждалих у Кривому Розі знаходяться під медичним наглядом і отримують допомогу від відповідних служб.
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою
Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За словами Лисака, росіяни завдали ракетного удару по центру житлового кварталу.
Попередньо, у Кривому Розі четверо постраждалих. Всі у стані середньої тяжкості. Їм надають необхідну меддопомогу.