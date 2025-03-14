Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу — є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу — є постраждалі

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Кривий Ріг

Російські війська ввечері 14 березня завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Окупанти влучили у центр житлового кварталу, є постраждалі.

Головні тези:

  • Російські війська ввечері 14 березня атакували Кривий Ріг ракетами, є постраждалі в центрі міста.
  • Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив факт ракетного удару та наголосив на необхідності залишатись в укриттях.
  • Четверо постраждалих у Кривому Розі знаходяться під медичним наглядом і отримують допомогу від відповідних служб.

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Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Кривий Ріг. Ракетна атака. Бережіть себе. Можливі повторні виходи.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Глава Дніпропетровської ОВА

За словами Лисака, росіяни завдали ракетного удару по центру житлового кварталу.

Черговий доказ, що росіяни воюють з цивільним населенням. Відповідні служби вже працюють. Наслідки уточнюємо. До відбою залишайтесь в укриттях, є ймовірність повторних виходів.

Попередньо, у Кривому Розі четверо постраждалих. Всі у стані середньої тяжкості. Їм надають необхідну меддопомогу.

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