Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу — есть пострадавшие

Российские войска вечером 14 марта нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Кафиры попали в центр жилого квартала, есть пострадавшие.
Главные тезисы
- Российские войска атаковали Кривой Рог ракетами, что привело к пострадавшим в центре города.
- Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил факт ракетного удара и рекомендовал гражданам оставаться в укрытиях.
- Четверо пострадавших в Кривом Роге уже получают помощь от соответствующих служб, их состояние оценивается как средней тяжести.
Россия атаковала Кривой Рог баллистикой
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По словам Лысака, россияне нанесли ракетный удар по центру жилого квартала.
Предварительно, в Кривом Роге четверо пострадавших. Все в состоянии средней тяжести. Им оказывают необходимую медпомощь.
Позже количество раненых увеличилось.
По последним данным, в Кривом Роге 8 раненых. Из них пятеро госпитализированы. Состояние средней тяжести.
Добавляется, что количество пострадавших постоянно увеличивается.
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