Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу — есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу — есть пострадавшие

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Кривой Рог
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Российские войска вечером 14 марта нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Кафиры попали в центр жилого квартала, есть пострадавшие.

Главные тезисы

  • Российские войска атаковали Кривой Рог ракетами, что привело к пострадавшим в центре города.
  • Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил факт ракетного удара и рекомендовал гражданам оставаться в укрытиях.
  • Четверо пострадавших в Кривом Роге уже получают помощь от соответствующих служб, их состояние оценивается как средней тяжести.

Россия атаковала Кривой Рог баллистикой

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Кривой Рог. Ракетная атака. Берегите себя. Возможны повторные выходы.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

По словам Лысака, россияне нанесли ракетный удар по центру жилого квартала.

Очередное доказательство, что россияне воюют с гражданским населением. Соответствующие службы уже работают. Последствия уточняем. До отбоя оставайтесь в укрытиях, есть возможность повторных выходов.

Предварительно, в Кривом Роге четверо пострадавших. Все в состоянии средней тяжести. Им оказывают необходимую медпомощь.

Позже количество раненых увеличилось.

По последним данным, в Кривом Роге 8 раненых. Из них пятеро госпитализированы. Состояние средней тяжести.

Добавляется, что количество пострадавших постоянно увеличивается.

В результате атаки в городе возникли пожары. Их уже потушили. Повреждены 3 многоквартирных дома. Есть разрушение объектов бизнеса. Изуродованные городские коммуникации. Обследование территории продолжается.

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