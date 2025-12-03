Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу — є руйнування та постраждалі
Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу — є руйнування та постраждалі

Кривий Ріг
Джерело:  Суспільне

3 грудня о 17:45 у Кривому Розі пролунав вибух. Повітряні сили повідомляли про рух швидкісної цілі в напрямку міста.

Головні тези:

  • Росія здійснила ракетний удар по Кривому Рогу, внаслідок чого пошкоджені кілька будівель та поранено троє людей.
  • Влучання балістичної ракети, ймовірно, типу Іскандер-М, спричинило руйнування адміністративної будівлі та житлових комплексів.
  • Екстрені служби працюють на місці події для ліквідації наслідків удару та забезпечення безпеки мешканців.

Росія била балістикою по Кривому Рогу: є поранені

Згодом керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про влучання балістикою, попередньо Іскандер-М, в адміністративну будівлю. За його словами, поранена жінка. Пожежу внаслідок атаки ліквідували, пошкоджені багатоповерхівки.

За повідомленням чиновника ввечері 3 грудня у Кривому Розі сталося влучання балістичної ракети, попередньо типу Іскандер-М, в адміністративну будівлю міста. За попередніми даними, внаслідок удару пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків, розташованих поруч із місцем події.

Відомо, що для координації рятувальних та відновлювальних робіт штаб управління розгорнули у школі, що знаходиться навпроти будівлі, яка зазнала ураження.

Також Вілкул уточнив, що пожежу, яка виникла внаслідок удару, вдалося ліквідувати, загрози поширення вогню більше немає.

Попередньо поранена одна жінка, її стан не важкий.

На місці працюють усі екстрені служби — рятувальники, медики та представники місцевої влади. Вони продовжують оглядати прилеглі будівлі, щоб оцінити масштаби руйнувань та забезпечити безпеку мешканців.

Пізніше Дніпропетровська ОВА повідомили про трьох поранених, серед них є 3-річна дитина.

У Кривому Розі, за оновленими даними, вже троє постраждалих. Серед них – 3-річна дівчинка. Дитина лікуватиметься амбулаторно. Як і 28-річна жінка. 87-річна поранена госпіталізована в стані середньої тяжкості.

