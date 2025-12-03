Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу — есть разрушения и пострадавшие

3 декабря в 17:45 в Кривом Роге раздался взрыв. Воздушные силы сообщали о движении скоростной цели в направлении города.

Россия била баллистикой по Кривому Рогу: есть раненые

Впоследствии руководитель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил о попадании баллистики, предварительно Искандер-М, в административное здание. По его словам, ранена женщина. Пожар в результате атаки был ликвидирован, повреждены многоэтажки.

По сообщению чиновника, вечером 3 декабря в Кривом Роге произошло попадание баллистической ракеты, предварительно типа Искандер-М, в административное здание города. По предварительным данным, в результате удара повреждены несколько многоэтажных жилых домов, расположенных рядом с местом происшествия. Поделиться

Известно, что для координации спасательных и восстановительных работ штаб управления развернули в школе, находящейся напротив потерпевшего поражение здания.

Также Вилкул уточнил, что пожар, возникший в результате удара, удалось ликвидировать, угрозы распространения огня больше нет.

Предварительно ранена одна женщина, ее состояние не тяжелое.

На месте работают все экстренные службы — спасатели, медики и местные власти. Они продолжают осматривать близлежащие здания, чтобы оценить масштабы разрушений и обеспечить безопасность жителей.

Позже Днепропетровская ОВА сообщили о трех раненых, среди них есть 3-летний ребенок.