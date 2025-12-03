Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу — есть разрушения и пострадавшие

3 декабря в 17:45 в Кривом Роге раздался взрыв. Воздушные силы сообщали о движении скоростной цели в направлении города.
Главные тезисы
- Ракетный удар России по Кривому Рогу привел к разрушениям нескольких зданий и пострадавшим среди жителей.
- Попадание баллистической ракеты, предположительно типа Искандер-М, привело к частичному разрушению административного здания и жилых комплексов.
- Экстренные службы работают на месте происшествия для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий удара.
Россия била баллистикой по Кривому Рогу: есть раненые
Впоследствии руководитель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил о попадании баллистики, предварительно Искандер-М, в административное здание. По его словам, ранена женщина. Пожар в результате атаки был ликвидирован, повреждены многоэтажки.
Известно, что для координации спасательных и восстановительных работ штаб управления развернули в школе, находящейся напротив потерпевшего поражение здания.
Также Вилкул уточнил, что пожар, возникший в результате удара, удалось ликвидировать, угрозы распространения огня больше нет.
Предварительно ранена одна женщина, ее состояние не тяжелое.
На месте работают все экстренные службы — спасатели, медики и местные власти. Они продолжают осматривать близлежащие здания, чтобы оценить масштабы разрушений и обеспечить безопасность жителей.
Позже Днепропетровская ОВА сообщили о трех раненых, среди них есть 3-летний ребенок.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-