Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу — есть разрушения и пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу — есть разрушения и пострадавшие

Кривой Рог
Читати українською
Источник:  Суспільне

3 декабря в 17:45 в Кривом Роге раздался взрыв. Воздушные силы сообщали о движении скоростной цели в направлении города.

Главные тезисы

  • Ракетный удар России по Кривому Рогу привел к разрушениям нескольких зданий и пострадавшим среди жителей.
  • Попадание баллистической ракеты, предположительно типа Искандер-М, привело к частичному разрушению административного здания и жилых комплексов.
  • Экстренные службы работают на месте происшествия для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий удара.

Россия била баллистикой по Кривому Рогу: есть раненые

Впоследствии руководитель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил о попадании баллистики, предварительно Искандер-М, в административное здание. По его словам, ранена женщина. Пожар в результате атаки был ликвидирован, повреждены многоэтажки.

По сообщению чиновника, вечером 3 декабря в Кривом Роге произошло попадание баллистической ракеты, предварительно типа Искандер-М, в административное здание города. По предварительным данным, в результате удара повреждены несколько многоэтажных жилых домов, расположенных рядом с местом происшествия.

Известно, что для координации спасательных и восстановительных работ штаб управления развернули в школе, находящейся напротив потерпевшего поражение здания.

Также Вилкул уточнил, что пожар, возникший в результате удара, удалось ликвидировать, угрозы распространения огня больше нет.

Предварительно ранена одна женщина, ее состояние не тяжелое.

На месте работают все экстренные службы — спасатели, медики и местные власти. Они продолжают осматривать близлежащие здания, чтобы оценить масштабы разрушений и обеспечить безопасность жителей.

Позже Днепропетровская ОВА сообщили о трех раненых, среди них есть 3-летний ребенок.

В Кривом Роге, по обновленным данным, уже трое пострадавших. Среди них — 3-летняя девочка. Ребенок будет лечиться амбулаторно. Как и 28-летняя женщина. 87-летняя раненая госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала баллистикой Кривой Рог — 12 погибших и более 50 раненых
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
ракета
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия снова атаковала Кривой Рог шахедами — есть раненые
шахеды
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация РФ сбросила КАБ на Кривой Рог — пострадало предприятие
КАБ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?