Росія завдала ракетного удару по об’єкту інфраструктури Одещини — є поранені та руйнування

Росіяни завдали удару по об’єкту інфраструктури, який забезпечує критично важливу логістику в Одеській області. Поранено вісім дорожніх працівників та знищено спецтехніку.
Головні тези:
- Росія завдала ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Одеській області, який був важливим для логістики регіону.
- В результаті атаки поранено 8 дорожніх працівників, знищено спецтехніку та дорожню техніку, яка була задіяна на об’єкті.
Ракетний удар РФ по Одещині: є постраждалі
Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.
Одещина. Черговий ворожий удар по об’єкту інфраструктури, який забезпечує критично важливу логістику регіону. Дві балістичні ракети з касетною бойовою частиною. Цілеспрямована атака по цивільних людях та цивільній інфраструктурі.
За даними Сухомлина, внаслідок атаки поранено вісім дорожніх працівників. Двоє з них — у важкому стані.
Також пошкоджено й унікальну для України дорожню техніку, яка була залучена на цьому об’єкті. Роботи планувалося завершити до кінця червня. Через наслідки обстрілу їх доведеться відкласти щонайменше на місяць.
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