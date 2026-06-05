Россия нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры Одещины — есть раненые и разрушения

Россияне нанесли удар по объекту инфраструктуры, обеспечивающему критически важную логистику в Одесской области. Ранены восемь дорожных работников и уничтожена спецтехника.

Ракетный удар РФ по Одесской области: есть пострадавшие

Об этом сообщил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин.

Одещина. Очередной вражеский удар по объекту инфраструктуры, обеспечивающий критически важную логистику региона. Две баллистические ракеты с кассетной боевой частью. Целенаправленная атака по гражданским людям и гражданской инфраструктуре.

По данным Сухомлина, в результате атаки ранены восемь дорожных работников. Двое из них — в тяжелом состоянии.