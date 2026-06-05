Россия нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры Одещины — есть раненые и разрушения
Категория
Украина
Дата публикации

Россия нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры Одещины — есть раненые и разрушения

Одещина
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Источник:  online.ua

Россияне нанесли удар по объекту инфраструктуры, обеспечивающему критически важную логистику в Одесской области. Ранены восемь дорожных работников и уничтожена спецтехника.

Главные тезисы

  • Ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области привел к ранениям 8 дорожных работников и уничтожению спецтехники.
  • Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин подтвердил факт атаки и пострадавших.

Ракетный удар РФ по Одесской области: есть пострадавшие

Об этом сообщил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин.

Одещина. Очередной вражеский удар по объекту инфраструктуры, обеспечивающий критически важную логистику региона. Две баллистические ракеты с кассетной боевой частью. Целенаправленная атака по гражданским людям и гражданской инфраструктуре.

По данным Сухомлина, в результате атаки ранены восемь дорожных работников. Двое из них — в тяжелом состоянии.

Также повреждена и уникальная для Украины дорожная техника, которая была привлечена на этом объекте. Работы планировалось завершить к концу июня. Из-за последствий обстрела их придется отложить минимум на месяц.

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