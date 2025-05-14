Росія завдала ракетного удару по Сумщині — є загиблий і поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія завдала ракетного удару по Сумщині — є загиблий і поранені

Сумська ОВА
Суми
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Російські окупанти вдень 14 травня завдали ракетного удару по Сумській громаді. Вже відомо щонайменше про одного загиблого.

Головні тези:

  • Російські окупанти завдали ракетного удару по Сумській громаді, що призвело до загибелі однієї людини та поранення семеро інших.
  • Атака спрямована була на об'єкт промисловості у Сумській громаді, де внаслідок вибуху постраждали люди.
  • Частина поранених перебуває у вкрай важкому стані, що вимагає термінової медичної допомоги.

Росія атакувала Сумщину: є жертви

Про це повідомляє начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Він зазначив, що окупанти атакували об'єкт промисловості в Сумській громаді.

На жаль, є постраждалі та загиблий. На місці працюють відповідні служби.

Пізніше Сумська ОВА уточнила кількість жертв російської атаки.

Одна людина загинула, семеро – поранені внаслідок ракетного удару росіян по обʼєкту промисловості у Сумській громаді. Троє поранених у вкрай важкому стані.

Нагадаємо, 14 травня у низці регіонів України оголосили повітряну тривогу через загрозу російського удару балістикою. Під час тривоги в Сумах прогримів вибух.

Пізніше в.о. сумського міського голови Артем Кобзар розповів, що вибух пролунав через російський удар по об'єкту промислової інфраструктури.

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