Росія завдала ракетного удару по Сумщині — є загиблий і поранені

Російські окупанти вдень 14 травня завдали ракетного удару по Сумській громаді. Вже відомо щонайменше про одного загиблого.

Росія атакувала Сумщину: є жертви

Про це повідомляє начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Він зазначив, що окупанти атакували об'єкт промисловості в Сумській громаді.

На жаль, є постраждалі та загиблий. На місці працюють відповідні служби.

Пізніше Сумська ОВА уточнила кількість жертв російської атаки.

Одна людина загинула, семеро – поранені внаслідок ракетного удару росіян по обʼєкту промисловості у Сумській громаді. Троє поранених у вкрай важкому стані. Поширити

Нагадаємо, 14 травня у низці регіонів України оголосили повітряну тривогу через загрозу російського удару балістикою. Під час тривоги в Сумах прогримів вибух.