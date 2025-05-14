Россия нанесла ракетный удар по Сумщине — есть погибший и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия нанесла ракетный удар по Сумщине — есть погибший и раненые

Сумская ОВА
Сумская громада
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Российские оккупанты днем 14 мая нанесли ракетный удар по Сумской громаде, есть жертвы.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумской громаде, приведя к жертвам и раненым.
  • Атака была направлена на объект промышленности в Сумской громаде.
  • Один человек погиб, семеро ранены, трое из них в крайне тяжелом состоянии.

Россия атаковала Сумщину: есть жертвы

Об этом сообщает начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Он отметил, что оккупанты атаковали объект промышленности в Сумской громаде.

К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. На месте работают соответствующие службы.

Позже Сумская ОВА уточнила количество жертв российской атаки.

Один человек погиб, семеро ранены в результате ракетного удара россиян по объекту промышленности в Сумской общине. Трое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, 14 мая в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы российского удара баллистикой.

Позже и. сумского городского головы Артем Кобзарь рассказал, что взрыв прогремел из-за российского удара по объекту промышленной инфраструктуры.

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