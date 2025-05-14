Россия нанесла ракетный удар по Сумщине — есть погибший и раненые

Российские оккупанты днем 14 мая нанесли ракетный удар по Сумской громаде, есть жертвы.
Главные тезисы
- Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумской громаде, приведя к жертвам и раненым.
- Атака была направлена на объект промышленности в Сумской громаде.
- Один человек погиб, семеро ранены, трое из них в крайне тяжелом состоянии.
Россия атаковала Сумщину: есть жертвы
Об этом сообщает начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.
Он отметил, что оккупанты атаковали объект промышленности в Сумской громаде.
К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. На месте работают соответствующие службы.
Позже Сумская ОВА уточнила количество жертв российской атаки.
Напомним, 14 мая в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы российского удара баллистикой.
Позже и. сумского городского головы Артем Кобзарь рассказал, что взрыв прогремел из-за российского удара по объекту промышленной инфраструктуры.
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