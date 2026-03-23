Росія завдала ударів по інфраструктурі Кривого Рогу — є поранені
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Російські війська зранку двічі атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. В результаті обстрілу виникла пожежа, поранені 4 людей.

Головні тези:

Росія атакує дронами Кривий Ріг: є поранені

Про це повідомив о 6-ій ранку начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Ворог завдав удару по Кривому Рогу. Поранені двоє людей. Через ворожу атаку сталася пожежа. Вогонь рятувальники уже приборкали.

За його словами, через обстріл поранень дістали двоє чоловіків – 31 та 58 років, медики надають їм необхідну допомогу.

Згодом глава Дніпропетровської ОВА повідомив, що ворог вдруге за ранок атакував місто ударними безпілотниками.

Пошкоджена інфраструктура. Зайнялася пожежа. Дістали поранень двоє людей. Медики надають допомогу.

У Криворізькому районі триває повітряна тривога.



Росія знову атакувала Кривий РІг шахедами — є поранені
Авіація РФ скинула КАБ на Кривий Ріг — постраждало підприємство
Росія масовано атакувала з повітря Кривий Ріг — є постраждалі
