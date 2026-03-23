Росія завдала ударів по інфраструктурі Кривого Рогу — є поранені

Російські війська зранку двічі атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. В результаті обстрілу виникла пожежа, поранені 4 людей.
Головні тези:
- Російські війська атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області двічі, в результаті чого поранено 4 людей і виникла пожежа.
- Російські дрони атакували інфраструктуру міста Кривий Ріг, призвівши до пошкоджень і пожежі.
Росія атакує дронами Кривий Ріг: є поранені
Про це повідомив о 6-ій ранку начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Ворог завдав удару по Кривому Рогу. Поранені двоє людей. Через ворожу атаку сталася пожежа. Вогонь рятувальники уже приборкали.
За його словами, через обстріл поранень дістали двоє чоловіків – 31 та 58 років, медики надають їм необхідну допомогу.
Згодом глава Дніпропетровської ОВА повідомив, що ворог вдруге за ранок атакував місто ударними безпілотниками.
У Криворізькому районі триває повітряна тривога.
