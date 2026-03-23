Россия нанесла удары по инфраструктуре Кривого Рога — есть раненые

Российские войска с утра дважды атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. В результате обстрела возник пожар, ранены 4 человека.

Россия атакует дронами Кривой Рог: есть раненые

Об этом сообщил в 6 утра начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Враг нанес удар по Кривому Рогу. Ранены два человека. Из-за вражеской атаки произошел пожар. Огонь спасатели уже укротили.

По его словам, из-за обстрела ранений получили двое мужчин – 31 и 58 лет, медики оказывают им необходимую помощь.

Впоследствии глава Днепропетровской ОВ сообщил, что враг второй раз за утро атаковал город ударными беспилотниками.

Повреждена инфраструктура. Загорелся пожар. Получили ранения два человека. Медики оказывают помощь.

В Криворожском районе продолжается воздушная тревога.