Россия нанесла удары по инфраструктуре Кривого Рога — есть раненые

Российские войска с утра дважды атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. В результате обстрела возник пожар, ранены 4 человека.
Главные тезисы
- Российские войска дважды атаковали город Кривой Рог, приводя к повреждениям инфраструктуры и возникновению пожаров.
- В результате обстрелов были ранены 4 человека, которым в данный момент оказывается медицинская помощь.
Россия атакует дронами Кривой Рог: есть раненые
Об этом сообщил в 6 утра начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Враг нанес удар по Кривому Рогу. Ранены два человека. Из-за вражеской атаки произошел пожар. Огонь спасатели уже укротили.
По его словам, из-за обстрела ранений получили двое мужчин – 31 и 58 лет, медики оказывают им необходимую помощь.
Впоследствии глава Днепропетровской ОВ сообщил, что враг второй раз за утро атаковал город ударными беспилотниками.
В Криворожском районе продолжается воздушная тревога.
